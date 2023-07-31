В Кривом Роге уже четверо погибших, среди них 10-летний ребенок. СМИ говорят о пяти жертвах. Офис генпрокурора начал расследование

"Удалось спасти три человека, из них ребенка 2013 года рождения. К сожалению, четверо погибших и 44 пострадавших", – сообщил глава ведомства Сергей Крук.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram сообщил, что среди погибших – 10-летний ребенок и подтвердил гибель четырех человек.
"Суспільне" в Telegram со ссылкой на своих корреспондентов, работающих на месте прилетов, заявляет о том, что количество жертв возросло до пяти, тела троих из погибших извлекли из-под завалов жилого дома.
Также "Суспільне" сообщает, что в ГСЧС заявили уже о 43 пострадавших.
Офис Генпрокурора Украины в Telegram сообщил о начале расследования по факту ракетного обстрела Кривого Рога оккупантами.
"При процессуальном руководстве Криворожской центральной окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – сообщили в ОГПУ.
Российские оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области около девяти утра 31 июля. Воздушные силы Вооруженных сил Украины до этого сообщали о баллистической угрозе в Днепропетровской области.
По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, одна ракета попала в четырехэтажное учебное заведение, вторая – в девятиэтажный жилой дом, там разрушены секции с четвертого по девятый этаж. Клименко сообщал о двоих погибших и 20 пострадавших в результате удара. Позднее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал о 31 пострадавшем, среди которых четверо детей.