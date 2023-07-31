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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Удары РФ по Кривому Рогу: Фонд Рината Ахметова готов помочь пострадавшим

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31 июля в 9.02 Россия нанесла два ракетных удара по Кривому Рогу
31 июля в 9.02 Россия нанесла два ракетных удара по Кривому Рогу
akhmetovfoundation.org

В Фонде Рината Ахметова сообщили 31 июля, что готовы оказать помощь всем пострадавшим от ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровской области.

"Сегодня, 31 июля, российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог. Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь пострадавшим в результате очередного ужасного теракта", – сказано в сообщении. 

В Фонде отметили, что могут обеспечить лечение, реабилитацию и психологическую помощь.

"Помощь будет предоставлена всем, кто пострадал и за ней обратится, независимо от тяжести поражений. Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0800509001 (линия работает с понедельника по пятницу)", – сообщили в пресс-службе.

Инфографика: akhmetovfoundation.org
Инфографика: akhmetovfoundation.org

Контекст:

31 июля в 9.02 Россия нанесла два ракетных удара по Кривому Рогу. Удары пришлись на жилой дом и учебное заведение. Разрушена часть девятиэтажки и практически уничтожен техникум политехнического института. На этот момент известно о двух погибших и 20 раненых, под завалами еще могут быть люди.

Теги: Кривой Рог, помощь, раненые, реабилитация, Фонд Рината Ахметова, лечение, обстрелы, ракеты, пострадавшие, ракета, погибшие, психолог
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