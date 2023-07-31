Удары РФ по Кривому Рогу: Фонд Рината Ахметова готов помочь пострадавшим

"Сегодня, 31 июля, российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог. Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь пострадавшим в результате очередного ужасного теракта", – сказано в сообщении.

В Фонде отметили, что могут обеспечить лечение, реабилитацию и психологическую помощь.

"Помощь будет предоставлена всем, кто пострадал и за ней обратится, независимо от тяжести поражений. Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0800509001 (линия работает с понедельника по пятницу)", – сообщили в пресс-службе.

Инфографика: akhmetovfoundation.org