Удары РФ по Кривому Рогу: Фонд Рината Ахметова готов помочь пострадавшим

"Сегодня, 31 июля, российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог. Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь пострадавшим в результате очередного ужасного теракта", – сказано в сообщении.
В Фонде отметили, что могут обеспечить лечение, реабилитацию и психологическую помощь.
"Помощь будет предоставлена всем, кто пострадал и за ней обратится, независимо от тяжести поражений. Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0800509001 (линия работает с понедельника по пятницу)", – сообщили в пресс-службе.
31 июля в 9.02 Россия нанесла два ракетных удара по Кривому Рогу. Удары пришлись на жилой дом и учебное заведение. Разрушена часть девятиэтажки и практически уничтожен техникум политехнического института. На этот момент известно о двух погибших и 20 раненых, под завалами еще могут быть люди.