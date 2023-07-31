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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Российские пропагандисты очень радуются вашему контенту". Глава МВД Украины в очередной раз предупредил, что за видео прилетов будут наказывать

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Клименко предупредил об ответственности за публикацию в соцсетях видео последствий ракетных ударов оккупантов
Клименко предупредил об ответственности за публикацию в соцсетях видео последствий ракетных ударов оккупантов
Фото: mvs.gov.ua

Публикация последствий ракетных ударов оккупантов практически в прямом эфире представляет опасность и играет на руку врагу. Об этом 31 июля заявил в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Министр отреагировал на фото и видео последствий ракетного удара российских войск по Кривому Рогу Днепропетровской области 31 июля, которые появились в соцсетях и сразу после этого в росСМИ через несколько минут после прилета.

"Более 17 месяцев полномасштабной войны. А до сих пор находятся те, кто играет на руку врагу, снимая и публикуя кадры прилетов практически в прямом эфире. Российские пропагандисты очень радуются вашему контенту", – написал он.

Клименко добавил, что тем украинцам, кто до сих пор не понимает угрозу своих действий, правоохранители "будут объяснять лично – с Уголовным кодексом в руках".

Контекст:

Украинские официальные лица и военные неоднократно призывали не снимать и не выкладывать в интернет работу ПВО и ее результаты, а также последствия ударов оккупантов по целям в Украине сразу после прилетов. При этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий  Игнат признавал, что власти не могут предотвратить все случаи съемки обычными гражданами работы ПВО.

31 мая "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что Служба безопасности Украины объявила подозрение блогерам, которые во время воздушной атаки страны-агрессора РФ на Киев в ночь на 17 мая опубликовали видео работы ПВО. 

31 мая полиция сообщила о разоблачении еще девяти жителей Киева, которые, по ее данным, снимали и публиковали в интернете кадры работы противовоздушной обороны во время массированных российских обстрелов столицы.

Теги: МВД, Кривой Рог, видео, война России против Украины, ракеты, Игорь Клименко
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