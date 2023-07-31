"Российские пропагандисты очень радуются вашему контенту". Глава МВД Украины в очередной раз предупредил, что за видео прилетов будут наказывать

Министр отреагировал на фото и видео последствий ракетного удара российских войск по Кривому Рогу Днепропетровской области 31 июля, которые появились в соцсетях и сразу после этого в росСМИ через несколько минут после прилета.

"Более 17 месяцев полномасштабной войны. А до сих пор находятся те, кто играет на руку врагу, снимая и публикуя кадры прилетов практически в прямом эфире. Российские пропагандисты очень радуются вашему контенту", – написал он.

Клименко добавил, что тем украинцам, кто до сих пор не понимает угрозу своих действий, правоохранители "будут объяснять лично – с Уголовным кодексом в руках".