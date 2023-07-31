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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кривом Роге ракеты попали в учебное заведение и многоэтажку. Известно об одном погибшем, под завалами могут быть люди – МВД

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По информации Клименко, 10 человек ранены
По информации Клименко, 10 человек ранены
Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

Российские войска нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области двумя ракетами. Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил в Telegram.

По его данным, одна ракета попала в четырехэтажное учебное заведение, вторая – в девятиэтажный жилой дом, там разрушены секции с четвертого по девятый этаж.

Под завалами обоих зданий ищут людей. Уже известно о жертвах и пострадавших. 

"По состоянию на 10.15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей. Спасатели тушат огонь и разбирают завалы. Там еще могут быть люди", – написал Клименко.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец показал в Telegram последствия попадания ракеты в девятиэтажку в Кривом Роге.

Контекст:

О том, что российские оккупанты утром 31 июля обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области, сообщил в Telegram  мэр города Александр Вилкул. В 9.51 атаку на город подтвердили и в Министерстве внутренних дел Украины. Воздушные силы Вооруженных сил Украины до этого сообщали о баллистической угрозе в Днепропетровской области.

Теги: МВД, пожар, Кривой Рог, Днепропетровская область, раненые, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Игорь Клименко, российские оккупанты
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