В Кривом Роге ракеты попали в учебное заведение и многоэтажку. Известно об одном погибшем, под завалами могут быть люди – МВД

По его данным, одна ракета попала в четырехэтажное учебное заведение, вторая – в девятиэтажный жилой дом, там разрушены секции с четвертого по девятый этаж.

Под завалами обоих зданий ищут людей. Уже известно о жертвах и пострадавших.

"По состоянию на 10.15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей. Спасатели тушат огонь и разбирают завалы. Там еще могут быть люди", – написал Клименко.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец показал в Telegram последствия попадания ракеты в девятиэтажку в Кривом Роге.