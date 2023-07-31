В Кривом Роге ракеты попали в учебное заведение и многоэтажку. Известно об одном погибшем, под завалами могут быть люди – МВД

По его данным, одна ракета попала в четырехэтажное учебное заведение, вторая – в девятиэтажный жилой дом, там разрушены секции с четвертого по девятый этаж.
Под завалами обоих зданий ищут людей. Уже известно о жертвах и пострадавших.
"По состоянию на 10.15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей. Спасатели тушат огонь и разбирают завалы. Там еще могут быть люди", – написал Клименко.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец показал в Telegram последствия попадания ракеты в девятиэтажку в Кривом Роге.
О том, что российские оккупанты утром 31 июля обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области, сообщил в Telegram мэр города Александр Вилкул. В 9.51 атаку на город подтвердили и в Министерстве внутренних дел Украины. Воздушные силы Вооруженных сил Украины до этого сообщали о баллистической угрозе в Днепропетровской области.