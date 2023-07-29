На одном квадратном метре территории, где идет наступление Украины, – до четырех мин оккупантов – глава МВД

Клименко: Две-три-четыре мины на одном квадратном метре – это то, что мы имеем сейчас на территориях, где мы совершаем наступательные действия. Поэтому идем медленно Фото: mvs.gov.ua

"Мы, конечно, понимаем: чем больше враг стоит на той или иной территории, тем больше плотность минирования. Две-три-четыре мины на одном квадратном метре – это то, что мы имеем сейчас на территориях, где мы совершаем наступательные действия. Поэтому идем медленно, мы должны беречь наших людей. Конечно, после этого мы должны беречь технику, чтобы продавить врага. Но мы понимаем, с чем имеем дело, с каким плотными минированием столкнулись с момента начала этих боевых действий в июне", – рассказал он.

Поэтому, заверил министр, специалистов по разминированию готовят очень тщательно.

Клименко добавил, что на данный момент в Украине уже разминировано 130 тыс. км² территории.

"На земле или в воде мы обезвредили более 665 тыс. взрывоопасных предметов. И продолжаем это делать. Более того, мы продолжаем наборы в наши подразделения пиротехников и саперов. В ГСЧС таких специалистов уже 1300, и мы продолжаем их набирать и обучать. Еще 600 специалистов – в Нацполиции, 200 человек – в Нацгвардии. Это те военнослужащие, спасатели, полицейские, которые ежедневно разминируют наши территории", – рассказал он.