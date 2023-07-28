"Когда мы заходим в окоп, россияне нажимают на кнопку". РФ начала использовать мины с дистанционным управлением – украинский военный

Как говорят украинские военные, российских мин очень много и сейчас защитники чаще получают ранения от мин, чем от артиллерии Фото: ЕРА

В репортаже ВВС, который был записан на южном фронте и вышел 27 июля, описано, как украинские защитники преодолевают российские минные поля. В частности, для этого используют старые советские танки, специально оборудованные катками для разминирования, говорится в статье.

Военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады Максим, который управляет таким танком, рассказал журналистам, что обычно такие катки выдерживают до четырех взрывов, но россияне ставят мины друг на друга, чтобы уничтожить украинское оборудование для разминирования.

Мин, как отметил военнослужащий, "слишком много". По его словам, перед российскими оборонительными рубежами часто было более четырех рядов минных полей.

Военнослужащий Док – оператор БПЛА. Он принимал участие в освобождении Херсона в прошлом году. Нынешнее наступление тяжелее, добавил Док. По его словам, сейчас военнослужащие впервые за время полномасштабной войны чаще получают ранения от мин, чем от артиллерии.

"Когда мы идем вперед, то везде встречаем минные поля", – подчеркнул военнослужащий.

Он показал журналисту видео с дрона, на котором показано продвижение украинских войск по российским окопам. Там видно, что как только украинские военные заходят в окоп – раздается взрыв. Это, по его словам, был дистанционный подрыв мин, ведь в заминированном окопе никого не было.

Док назвал мины с дистанционным управлением новым оружием оккупантов, оно применялось на фронте в последние две недели.

"Когда наши солдаты добираются до окопов, они нажимают кнопку – и мина взрывается, убивая наших друзей", – рассказал военнослужащий.