"Когда мы заходим в окоп, россияне нажимают на кнопку". РФ начала использовать мины с дистанционным управлением – украинский военный

В репортаже ВВС, который был записан на южном фронте и вышел 27 июля, описано, как украинские защитники преодолевают российские минные поля. В частности, для этого используют старые советские танки, специально оборудованные катками для разминирования, говорится в статье.
Военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады Максим, который управляет таким танком, рассказал журналистам, что обычно такие катки выдерживают до четырех взрывов, но россияне ставят мины друг на друга, чтобы уничтожить украинское оборудование для разминирования.
Мин, как отметил военнослужащий, "слишком много". По его словам, перед российскими оборонительными рубежами часто было более четырех рядов минных полей.
Военнослужащий Док – оператор БПЛА. Он принимал участие в освобождении Херсона в прошлом году. Нынешнее наступление тяжелее, добавил Док. По его словам, сейчас военнослужащие впервые за время полномасштабной войны чаще получают ранения от мин, чем от артиллерии.
"Когда мы идем вперед, то везде встречаем минные поля", – подчеркнул военнослужащий.
Он показал журналисту видео с дрона, на котором показано продвижение украинских войск по российским окопам. Там видно, что как только украинские военные заходят в окоп – раздается взрыв. Это, по его словам, был дистанционный подрыв мин, ведь в заминированном окопе никого не было.
Док назвал мины с дистанционным управлением новым оружием оккупантов, оно применялось на фронте в последние две недели.
"Когда наши солдаты добираются до окопов, они нажимают кнопку – и мина взрывается, убивая наших друзей", – рассказал военнослужащий.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас идут ожесточенные бои на востоке и юге страны.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении 10 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщали 24 июля в Минобороны.