В Харьковской области на мине подорвался легковой автомобиль, водитель погиб – ГСЧС

Взрыв произошел около 15.15 в селе Пыльная Харьковской области. Водитель погиб на месте, его личность устанавливается, сообщили в ГСЧС.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая заявил, что более 170 тыс. км² территории страны загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами.

Наиболее загрязнены минами Харьковская и Херсонская области, так как враг находился там дольше всего, отмечали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В Минобороны планируют привлечь к разминированию территории Украины 5 тыс. специалистов.

В ООН заявили 21 июня, что для разминирования Украины необходимо пять лет и $300 млн ежегодно.