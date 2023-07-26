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ПРОИСШЕСТВИЯ

Море продолжает штормить. В Одесской области взорвались еще две мины, поврежден дачный домик – ОК "Юг"

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В Одесской области за сутки сдетонировало уже четыре мины
В Одесской области за сутки сдетонировало уже четыре мины
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South”

26 июля в Одесской области сдетонировали еще две мины, проинформировало оперативное командование "Юг".

"Штормовое море продолжает будоражить опасными сюрпризами. В том же районе, где взорвались две предыдущие, самовольно сработала еще одна мина. Другую вынесло неподалеку от Одессы на самый урез воды. В результате мощного волнения моря произошел самовольный подрыв. Поврежден дачный дом. Люди не пострадали", – проинформировало командование во второй половине дня. 

В ОК призвали жителей региона не приближаться к побережью ближе, чем на 200 м. 

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid0292eLXRDuciaa7BazAZmgQ1cH7Z3RpKmS8aL3xhwznC8Naso8JhgcpDPNTL3ChwwNl

Согласно сообщениям ОК "Юг", за день в Одесской области самовольно подорвались уже четыре мины. Командование ранее сегодня сообщало, что из-за шторма в Николаевской области вечером 25 июля, а в Одесской – утром 26-го – сдетонировали три мины (одна в Николаевской и две в Одесской области). 

Видео с миной, повредившей дачный домик, а также фото, на которых показаны повреждения, опубликовали местные Telegram-каналы.  

Контекст:

После того как российские оккупанты 6 июня подорвали Каховскую ГЭС, к одесскому побережью течение начало прибивать обломки домов, мусор, животных, но самое опасное, предупреждали власти, – это мины

В оперативном командовании "Юг" проинформировали 21 июня, что на юге Украины в разы выросла минная опасность. По оценке ВМС ВСУ, мины, попавшие в акваторию Черного моря за время полномасштабной войны и в результате подрыва Каховской ГЭС, придется обезвреживать годами

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесская область, шторм, мины, мина, море
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