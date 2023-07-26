Море продолжает штормить. В Одесской области взорвались еще две мины, поврежден дачный домик – ОК "Юг"

В Одесской области за сутки сдетонировало уже четыре мины Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South”

"Штормовое море продолжает будоражить опасными сюрпризами. В том же районе, где взорвались две предыдущие, самовольно сработала еще одна мина. Другую вынесло неподалеку от Одессы на самый урез воды. В результате мощного волнения моря произошел самовольный подрыв. Поврежден дачный дом. Люди не пострадали", – проинформировало командование во второй половине дня.

В ОК призвали жителей региона не приближаться к побережью ближе, чем на 200 м.

Согласно сообщениям ОК "Юг", за день в Одесской области самовольно подорвались уже четыре мины. Командование ранее сегодня сообщало, что из-за шторма в Николаевской области вечером 25 июля, а в Одесской – утром 26-го – сдетонировали три мины (одна в Николаевской и две в Одесской области).

Видео с миной, повредившей дачный домик, а также фото, на которых показаны повреждения, опубликовали местные Telegram-каналы.