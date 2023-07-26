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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В море в Николаевской и Одесской областях были взрывы. Из-за шторма сдетонировали мины – ОК "Юг"

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Опасность на берегу и в воде остается чрезвычайно высокой, предупредили военные
Опасность на берегу и в воде остается чрезвычайно высокой, предупредили военные
Фото: Одеса. Офиційно / Telegram

Шторм в Черном море вызвал детонациию нескольких боеприпасов в воде и на берегу. Об этом оперативное командование "Юг" сообщило в Facebook.

По его данным, в Николаевской области мину вынесло на берег, там она взорвалась. В результате повреждено несколько десятков окон в зданиях рекреационного объекта, люди не пострадали.

Еще две мины сработали в воде в Одесской области.

В ОК "Юг" отметили, что опасность детонирования на побережье и прибрежных водах остается чрезвычайно высокой, в том числе из-за подтопления после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области.

"Тогда в море принесло много взрывоопасных предметов. К тому же провокационные действия россиян в акватории ЧМ могут привести к дополнительному минированию", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid0RG9R9qh8X5vmtGTTAF85MFepd9Pfgfzf3rZ9MHhdRBnMjLBFZJxAEDDtL1XazLeTl

Контекст:

После того как российские оккупанты 6 июня подорвали Каховскую ГЭС, к одесскому побережью течение начало прибивать обломки домов, мусор, животных, но самое опасное, предупреждали власти, – это мины

В оперативном командовании "Юг" проинформировали 21 июня, что на юге Украины в разы выросла минная опасность. По оценке ВМС ВСУ, мины, попавшие в акваторию Черного моря за время полномасштабной войны и в результате подрыва Каховской ГЭС, придется обезвреживать годами

Теги: Черное море, Николаевская область, Одесская область, шторм, война России против Украины, взрывы, мины, российские оккупанты
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