В море в Николаевской и Одесской областях были взрывы. Из-за шторма сдетонировали мины – ОК "Юг"

Опасность на берегу и в воде остается чрезвычайно высокой, предупредили военные Фото: Одеса. Офиційно / Telegram

По его данным, в Николаевской области мину вынесло на берег, там она взорвалась. В результате повреждено несколько десятков окон в зданиях рекреационного объекта, люди не пострадали.

Еще две мины сработали в воде в Одесской области.

В ОК "Юг" отметили, что опасность детонирования на побережье и прибрежных водах остается чрезвычайно высокой, в том числе из-за подтопления после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области.

"Тогда в море принесло много взрывоопасных предметов. К тому же провокационные действия россиян в акватории ЧМ могут привести к дополнительному минированию", – говорится в сообщении.