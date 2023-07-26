В море в Николаевской и Одесской областях были взрывы. Из-за шторма сдетонировали мины – ОК "Юг"

По его данным, в Николаевской области мину вынесло на берег, там она взорвалась. В результате повреждено несколько десятков окон в зданиях рекреационного объекта, люди не пострадали.
Еще две мины сработали в воде в Одесской области.
В ОК "Юг" отметили, что опасность детонирования на побережье и прибрежных водах остается чрезвычайно высокой, в том числе из-за подтопления после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области.
"Тогда в море принесло много взрывоопасных предметов. К тому же провокационные действия россиян в акватории ЧМ могут привести к дополнительному минированию", – говорится в сообщении.
После того как российские оккупанты 6 июня подорвали Каховскую ГЭС, к одесскому побережью течение начало прибивать обломки домов, мусор, животных, но самое опасное, предупреждали власти, – это мины.
В оперативном командовании "Юг" проинформировали 21 июня, что на юге Украины в разы выросла минная опасность. По оценке ВМС ВСУ, мины, попавшие в акваторию Черного моря за время полномасштабной войны и в результате подрыва Каховской ГЭС, придется обезвреживать годами.