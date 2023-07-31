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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетный удар по Кривому Рогу. Известно о двух погибших и 20 пострадавших – Клименко

В ГСЧС Украины показали последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу
В ГСЧС Украины показали последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу
Фото: ДСНС України / Telegram

Под завалами разрушенных 31 июля российским ракетным ударом учебного заведения и жилого дома в Кривом Роге Днепропетровской области могут находиться еще пять-семь человек. Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил в эфире национального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

"На данный момент 20 человек получили ранения, два человека погибли. Около пяти-семи человек находятся под завалами", – сказал министр.

По его словам, в 9.02 оккупанты нанесли два ракетных удара по центру Кривому Рога.

"Разрушены с пятого по восьмой этажи 9-этажного жилого дома. Также практически уничтожен техникум политехнического института Кривого Рога", – сообщил глава МВД.

Он отметил, что в настоящее время ведутся спасательные работы. По словам Клименко, также проводится поквартирный обход в доме, куда попала вражеская ракета.

В здании техникума, по словам министра, в момент удара "почти никого не было", только на первом этаже в кафе находились гражданские.

"Рядом находится подразделение Нацполиции, которое также пострадало вследствие этого удара", - добавил Клмиенко.

Он уточнил, что среди пострадавших есть много людей, которые шли по тротуару рядом со зданием техникума.

Как сообщила в Telegram пресс-служба ГСЧС Украины, один из ракетных ударов в Кривом Роге пришелся по девятиэтажному жилому дому на четыре подъезда, где произошло разрушение с четвертого по девятый этажи (здесь информация отличается от данных МВД) в пределах одного подъезда, с последующим возгоранием квартиры на уровне четвертого этажа на площади около 70 м2, пожар локализован.

"Также произошло попадание в четырехэтажное здание учебного заведения, где произошло разрушение со второго по четвертый этаж. Пострадали три человека. Всего к поисково-спасательным работам привлечены 230 человек и 57 единиц техники, из них от ГСЧС 85 человек (в том числе 2 психолога) и 22 единицы техники", – рассказали спасатели.

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Теги: Кривой Рог, ГСЧС, Днепропетровская область, раненые, ракеты, пострадавшие, разрушения, погибшие, Игорь Клименко, военное преступление
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