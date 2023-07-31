Жилые дома и университет. Зеленский показал последствия утренних атак РФ на Кривой Рог. Видео

По данным полиции, один человек погиб, около 10 ранены Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

Он опубликовал видео последствий попадания, на нем виден пожар в девятиэтажке и работа спасателей на месте взрыва.

"Попадания в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут быть люди. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора", – написал глава государства.

Российские оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области около девяти утра 31 июля. Воздушные силы Вооруженных сил Украины до этого сообщали о баллистической угрозе в Днепропетровской области.

По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, одна ракета попала в четырехэтажное учебное заведение, вторая – в девятиэтажный жилой дом, там разрушены секции с четвертого по девятый этаж.

"По состоянию на 10.15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей. Спасатели тушат огонь и разбирают завалы. Там еще могут быть люди", – написал Клименко.