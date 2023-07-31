Россияне утром из "Градов" обстреляли центр Херсона, погиб один и ранены два коммунальщика – ОВА

"Сегодня около 8.20 оккупанты обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО "Град". Под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений мужчина погиб на месте", – написал Прокудин.

Позже он уточнил, что в результате обстрела еще два работника коммунального предприятия получили ранения.

"Мужчины 46 и 43 лет в результате обстрелов получили контузии. Их госпитализировали в медучреждение, врачи оказывают им помощь", – отметил глава ОВА.