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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне утром из "Градов" обстреляли центр Херсона, погиб один и ранены два коммунальщика – ОВА

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Противник атаковал Херсон около 8.20
Противник атаковал Херсон около 8.20 
Фото: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram

Российские оккупанты утром 31 июля обстреляли Херсон. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"Сегодня около 8.20 оккупанты обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО "Град". Под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений мужчина погиб на месте", – написал Прокудин.

Позже он уточнил, что в результате обстрела еще два работника коммунального предприятия получили ранения.

"Мужчины 46 и 43 лет в результате обстрелов получили контузии. Их госпитализировали в медучреждение, врачи оказывают им помощь", – отметил глава ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Александр Прокудин, силы обороны Украины
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