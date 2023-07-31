Ракетный удар по Кривому Рогу. Число пострадавших возросло до 31, среди них четверо детей – ОВА

Четверо детей пострадали в результате российского ракетного удара по гражданским объектам Кривого Рога Фото: ДСНС України / Telegram

"Двое погибших... А еще 31 пострадавший. С рваными и резаными ранами, переломами и минно-взрывными травмами", – написал глава ОВА.

Лысак добавил, что среди пострадавших – "двое тяжелых", состояние большинства остальных раненых – удовлетворительное. Среди пострадавших, по данным ОВА, четверо детей.