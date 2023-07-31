Ракетный удар по Кривому Рогу. Число пострадавших возросло до 31, среди них четверо детей – ОВА

"Двое погибших... А еще 31 пострадавший. С рваными и резаными ранами, переломами и минно-взрывными травмами", – написал глава ОВА.
Лысак добавил, что среди пострадавших – "двое тяжелых", состояние большинства остальных раненых – удовлетворительное. Среди пострадавших, по данным ОВА, четверо детей.
Российские оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области около девяти утра 31 июля. Воздушные силы Вооруженных сил Украины до этого сообщали о баллистической угрозе в Днепропетровской области.
По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, одна ракета попала в четырехэтажное учебное заведение, вторая – в девятиэтажный жилой дом, там разрушены секции с четвертого по девятый этаж. Клименко сообщал о двоих погибших и 20 пострадавших в результате удара.