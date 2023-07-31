"Как вытягивала ребенка, не помнит". В Днепропетровской ОВА рассказали историю семьи, спасшейся после российского удара по дому в Кривом Роге

"Среди них [тех, кто самостоятельно выбрался] и Анна. Ее родственники здесь жили. Но квартиры больше нет. Самое страшное, что в момент прилета в ней было три человека, среди которых женщина и ее 10-летний сын. Как она вытаскивала ребенка, не помнит. По-видимому, материнская любовь придала ей силы. Сейчас они находятся в больнице", – рассказал глава ОВА.

Лысак не подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о пятом погибшем, заявив, что известно о четырех жертвах удара оккупантов и 53 пострадавших.

Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил в эфире национального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада", что среди пострадавших трое детей.

"Из раненых три человека в тяжелом состоянии и один в очень тяжелом", – сказал он.

По информации Вилкула, среди погибших – двое мужчин и семья: мать 45 лет и девочка 10 лет. Продолжается разбор завалов, под которыми еще могут находиться люди.

Также, по оценкам главы совета обороны Кривого Рога, завалы в техникуме, в который попала одна из российских ракет, вероятно, успеют разобрать до вечера. Что касается жилого дома, то там, по его оценке, работы закончат не раньше утра 1 августа.