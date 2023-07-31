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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты, вероятно, ударили по Кривому Рогу баллистическими ракетами – спикер Воздушных сил ВСУ

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В ОВА сообщили о двоих погибших и 31 пострадавшем в результате удара
В ОВА сообщили о двоих погибших и 31 пострадавшем в результате удара
Фото: ДСНС України / Telegram

Армия страны-агрессора России использовала для удара по Кривому Рогу 31 июля, по предварительным данным, баллистические ракеты. Об этом спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, который транслирует "1+1".

По его словам, эксперты ищут и анализируют обломки, оставшиеся на месте прилета.

"Пока можно говорить предварительно, потому что тип ракет, которыми вообще наносятся удары оккупантами по прифронтовым районам и внутри регионов, можно определить окончательно, когда есть обломки, и наши специалисты, которые занимаются, могут это сделать, найдя остатки ракет. Там по двигателям делается вывод. Скорее всего, это была баллистика... Надо дождаться все же, когда люди на месте найдут обломки и остатки этих ракет, тогда можно будет окончательно сказать, что это было", – сказал спикер.

Он отметил, что баллистическое оружие особо опасно тем, что запускается с наземной, заранее подготовленной установки, и ракета буквально за считанные минуты достигает цели. Из-за этого противовоздушная оборона Украины не успевает отреагировать, добавил Игнат.

Контекст:

Российские оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области около девяти утра 31 июля. Воздушные силы Вооруженных сил Украины до этого сообщали о баллистической угрозе в Днепропетровской области.

По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, одна ракета попала в четырехэтажное учебное заведение, вторая – в девятиэтажный жилой дом, там разрушены секции с четвертого по девятый этаж. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о двоих погибших и 20 пострадавших в результате удара.

Теги: Кривой Рог, Днепропетровская область, армия РФ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, баллистическая ракета, российские оккупанты, Юрий Игнат
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