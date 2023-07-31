Российские оккупанты, вероятно, ударили по Кривому Рогу баллистическими ракетами – спикер Воздушных сил ВСУ

В ОВА сообщили о двоих погибших и 31 пострадавшем в результате удара Фото: ДСНС України / Telegram

По его словам, эксперты ищут и анализируют обломки, оставшиеся на месте прилета.

"Пока можно говорить предварительно, потому что тип ракет, которыми вообще наносятся удары оккупантами по прифронтовым районам и внутри регионов, можно определить окончательно, когда есть обломки, и наши специалисты, которые занимаются, могут это сделать, найдя остатки ракет. Там по двигателям делается вывод. Скорее всего, это была баллистика... Надо дождаться все же, когда люди на месте найдут обломки и остатки этих ракет, тогда можно будет окончательно сказать, что это было", – сказал спикер.

Он отметил, что баллистическое оружие особо опасно тем, что запускается с наземной, заранее подготовленной установки, и ракета буквально за считанные минуты достигает цели. Из-за этого противовоздушная оборона Украины не успевает отреагировать, добавил Игнат.