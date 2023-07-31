Российские оккупанты, вероятно, ударили по Кривому Рогу баллистическими ракетами – спикер Воздушных сил ВСУ

По его словам, эксперты ищут и анализируют обломки, оставшиеся на месте прилета.
"Пока можно говорить предварительно, потому что тип ракет, которыми вообще наносятся удары оккупантами по прифронтовым районам и внутри регионов, можно определить окончательно, когда есть обломки, и наши специалисты, которые занимаются, могут это сделать, найдя остатки ракет. Там по двигателям делается вывод. Скорее всего, это была баллистика... Надо дождаться все же, когда люди на месте найдут обломки и остатки этих ракет, тогда можно будет окончательно сказать, что это было", – сказал спикер.
Он отметил, что баллистическое оружие особо опасно тем, что запускается с наземной, заранее подготовленной установки, и ракета буквально за считанные минуты достигает цели. Из-за этого противовоздушная оборона Украины не успевает отреагировать, добавил Игнат.
Российские оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области около девяти утра 31 июля. Воздушные силы Вооруженных сил Украины до этого сообщали о баллистической угрозе в Днепропетровской области.
По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, одна ракета попала в четырехэтажное учебное заведение, вторая – в девятиэтажный жилой дом, там разрушены секции с четвертого по девятый этаж. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о двоих погибших и 20 пострадавших в результате удара.