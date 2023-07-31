"Геноцидная повседневность". Подоляк отреагировал на удар оккупантв по Кривому Рогу и заявил о необходимости усилить ПВО

Международное право никогда не будет работать, если агрессор не увидит, что за ним стоит реальная сила, заявил Подоляк. Фото: president.gov.ua

"Это уже какая-то геноцидная повседневность... Кривой Рог. Российская ракета разрушает очередной жилой дом. 53 пострадавших. Четверо погибших. Среди них 45-летняя женщина и 10-летняя дочь", – написал он.

Советник главы ОП убежден, что международное право никогда не будет работать, если страна-агрессор РФ не увидит, что за ним стоит реальная сила.

"Сила начинается с закрытия украинского неба системами ПРО/ПВО", – резюмировал Подоляк.