"Геноцидная повседневность". Подоляк отреагировал на удар оккупантв по Кривому Рогу и заявил о необходимости усилить ПВО

"Это уже какая-то геноцидная повседневность... Кривой Рог. Российская ракета разрушает очередной жилой дом. 53 пострадавших. Четверо погибших. Среди них 45-летняя женщина и 10-летняя дочь", – написал он.
Советник главы ОП убежден, что международное право никогда не будет работать, если страна-агрессор РФ не увидит, что за ним стоит реальная сила.
"Сила начинается с закрытия украинского неба системами ПРО/ПВО", – резюмировал Подоляк.
Це вже якась геноцидна повсякденність... Кривий Ріг. Російська ракета руйнує черговий житловий будинок. 53 постраждалих. Четверо загиблих. Серед них 45-річна жінка та її 10-річна донька.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 31, 2023
Міжнародне право ніколи не працюватиме, якщо агресор не бачитиме, що за ним стає реальна… pic.twitter.com/jS70c8N4fO
Российские оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области около девяти утра 31 июля. Воздушные силы Вооруженных сил Украины до этого сообщали о баллистической угрозе в Днепропетровской области.
По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, одна ракета попала в четырехэтажное учебное заведение, вторая – в девятиэтажный жилой дом, там разрушены секции с четвертого по девятый этаж. Клименко сообщал о двоих погибших и 20 пострадавших в результате удара. К середине дня 31 июля количество погибших возросло до четырех, пострадавших – до 53.