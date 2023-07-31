Раны, политравмы, переломы. Врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате ракетного удара оккупантов по Кривому Рогу

Часть пострадавших в результате удара по девятиэтажке в Кривом Роге госпитализированы, часть будет лечиться амбулаторно Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

В Криворожскую городскую клиническую больницу №2 поступило 20 раненых в результате российского удара по многоэтажке 31 июля, из них три пациента в реанимации. Об этом "Первому городскому" рассказали заведующий отделом политравмы Юрий Пашков и главный врач больницы Елена Климович.

По информации Пашкова, в больницу поступило 20 раненых: 13 мужчин и семь женщин. Из них трое пациентов тяжелые, 14 – в состоянии средней тяжести.

Врач уточнил, что несколько человек находятся в реанимации. В результате атаки люди получили осколочные ранения, ушибы мягких тканей, политравмы, переломы нижних конечностей, добавил он.

Климович рассказала, что трем пациентам оказали помощь амбулаторно, в травмпункте. Пострадавшим сделаны перевязки, пациенты продолжат лечение дома, отметила она.

Что касается 17 пострадавшим, поступившим в стационар больницы №2, то тяжелым пациентам, как рассказали врачи, была оказана помощь в операционных залах.

Сообщается, что в больницу попали не только жители разрушенного дома, но и жители двух соседних домов, а также раненые после прилета по учебному заведению.