ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Раны, политравмы, переломы. Врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате ракетного удара оккупантов по Кривому Рогу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Часть пострадавших в результате удара по девятиэтажке в Кривом Роге госпитализированы, часть будет лечиться амбулаторно
Часть пострадавших в результате удара по девятиэтажке в Кривом Роге госпитализированы, часть будет лечиться амбулаторно
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Медицинская помощь после ракетного удара по жилому многоэтажному дому в Кривом Роге Днепропетровской области понадобилась и жителям двух соседних домов. Об этом сообщил в Telegram местный телеканал "Первый городской".

В Криворожскую городскую клиническую больницу №2 поступило 20 раненых в результате российского удара по многоэтажке 31 июля, из них три пациента в реанимации. Об этом "Первому городскому" рассказали заведующий отделом политравмы Юрий Пашков и главный врач больницы Елена Климович.

По информации Пашкова, в больницу поступило 20 раненых: 13 мужчин и семь женщин. Из них трое пациентов тяжелые, 14 – в состоянии средней тяжести.

Врач уточнил, что несколько человек находятся в реанимации. В результате атаки люди получили осколочные ранения, ушибы мягких тканей, политравмы, переломы нижних конечностей, добавил он.

Климович рассказала, что трем пациентам оказали помощь амбулаторно, в травмпункте. Пострадавшим сделаны перевязки, пациенты продолжат лечение дома, отметила она.

Что касается 17 пострадавшим, поступившим в стационар больницы №2, то тяжелым пациентам, как рассказали врачи, была оказана помощь в операционных залах.

Сообщается, что в больницу попали не только жители разрушенного дома, но и жители двух соседних домов, а также раненые после прилета по учебному заведению.

Контекст:

Российские оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области около девяти утра 31 июля. Воздушные силы Вооруженных сил Украины до этого сообщали о баллистической угрозе в Днепропетровской области.

По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, одна ракета попала в четырехэтажное учебное заведение, вторая – в девятиэтажный жилой дом, там разрушены секции с четвертого по девятый этаж. Клименко сообщал о двоих погибших и 20 пострадавших в результате удара. Позднее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал о 31 пострадавшем, среди которых четверо детей. По состоянию на 16.40 31 июля Лысак проинформировал о пяти погибших и 64 пострадавших.

Теги: Кривой Рог, Днепропетровская область, раненые, больница, госпиталь, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, врачи
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Если начались дожди – обработайте огурцы этим раствором. Эксперт рассказала, как без химикатов спасти урожай от грибковых заболеваний
Если начались дожди – обработайте огурцы этим раствором. Эксперт рассказала, как без химикатов спасти урожай от грибковых заболеваний
Галина ГРИШИНА
Смажьте этим кукурузу, и она всегда будет получаться сочной. Лайфхак, как добиться незабываемого вкуса
Смажьте этим кукурузу, и она всегда будет получаться сочной. Лайфхак, как добиться незабываемого вкуса
Галина ГРИШИНА
Три варианта простого однотонного маникюра от турецкого мастера. Фото
Три варианта простого однотонного маникюра от турецкого мастера. Фото
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с премьер-министром Катара выбрала брючный костюм цвета аквамарин от Гасановой. Фото
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с премьер-министром Катара выбрала брючный костюм цвета аквамарин от Гасановой. Фото
Галина ГРИШИНА
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок
Галина ГРИШИНА
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет
Галина ГРИШИНА
"Страшные моральные потрясения". Арестович показал себя молодым курсантом и рассказал об учебе в военном вузе
"Страшные моральные потрясения". Арестович показал себя молодым курсантом и рассказал об учебе в военном вузе
"Очень вкусный и быстрый рецепт!" Пицца из молодой кукурузы
"Очень вкусный и быстрый рецепт!" Пицца из молодой кукурузы
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором
Большая покупка fashion-индустрии: Answear приобретает PRM и Sneakerstudio
Большая покупка fashion-индустрии: Answear приобретает PRM и Sneakerstudio Актуально
Жена нардепа Тищенко в розовом бюстье примерила образ Барби. Фото
Жена нардепа Тищенко в розовом бюстье примерила образ Барби. Фото
Жена Ямы, переехавшего во время войны в США, похвасталась своим отдыхом. Фото
Жена Ямы, переехавшего во время войны в США, похвасталась своим отдыхом. Фото
  Сделайте это в самом начале – и кукуруза получится очень вкусная. Рецепт приготовления за 15 минут под крышкой
  Сделайте это в самом начале – и кукуруза получится очень вкусная. Рецепт приготовления за 15 минут под крышкой
Галина ГРИШИНА
Украинский телеведущий взял мальчика из детдома. Теперь он отец троих детей
Украинский телеведущий взял мальчика из детдома. Теперь он отец троих детей
  Добавьте это в воду – и зеленый налет с плесенью исчезнут. Эксперты показали, как дешево и без химии почистить пластиковый бутыль
  Добавьте это в воду – и зеленый налет с плесенью исчезнут. Эксперты показали, как дешево и без химии почистить пластиковый бутыль
Галина ГРИШИНА
"Лихорадка и частичная потеря сознания". Мишину госпитализировали. Актриса назвала причину болезни
"Лихорадка и частичная потеря сознания". Мишину госпитализировали. Актриса назвала причину болезни
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео (191104)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка (140707)
3
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото (52547)
4
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото (43969)
5
В сети показали, как Залужный выглядел в 37 лет. Фото с музыкального фестиваля (31331)
6
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором (25000)
7
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет (23587)
8
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок (19861)
 
 
 
 