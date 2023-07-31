Раны, политравмы, переломы. Врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате ракетного удара оккупантов по Кривому Рогу

В Криворожскую городскую клиническую больницу №2 поступило 20 раненых в результате российского удара по многоэтажке 31 июля, из них три пациента в реанимации. Об этом "Первому городскому" рассказали заведующий отделом политравмы Юрий Пашков и главный врач больницы Елена Климович.
По информации Пашкова, в больницу поступило 20 раненых: 13 мужчин и семь женщин. Из них трое пациентов тяжелые, 14 – в состоянии средней тяжести.
Врач уточнил, что несколько человек находятся в реанимации. В результате атаки люди получили осколочные ранения, ушибы мягких тканей, политравмы, переломы нижних конечностей, добавил он.
Климович рассказала, что трем пациентам оказали помощь амбулаторно, в травмпункте. Пострадавшим сделаны перевязки, пациенты продолжат лечение дома, отметила она.
Что касается 17 пострадавшим, поступившим в стационар больницы №2, то тяжелым пациентам, как рассказали врачи, была оказана помощь в операционных залах.
Сообщается, что в больницу попали не только жители разрушенного дома, но и жители двух соседних домов, а также раненые после прилета по учебному заведению.
Российские оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области около девяти утра 31 июля. Воздушные силы Вооруженных сил Украины до этого сообщали о баллистической угрозе в Днепропетровской области.
По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, одна ракета попала в четырехэтажное учебное заведение, вторая – в девятиэтажный жилой дом, там разрушены секции с четвертого по девятый этаж. Клименко сообщал о двоих погибших и 20 пострадавших в результате удара. Позднее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал о 31 пострадавшем, среди которых четверо детей. По состоянию на 16.40 31 июля Лысак проинформировал о пяти погибших и 64 пострадавших.