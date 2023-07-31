Под завалами дома в Кривом Роге могут быть восемь человек – Вилкул

По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы.
"Под ними может быть восемь человек", – написал Вилкул.
О том, что под обломками девятиэтажки могут оставаться пострадавшие, заявил в эфире национального телемарафона министр внутренних дел Игорь Клименко. Видео Национальная полиция опубликовала в Telegram.
"Пять – семь человек находятся под завалами, поэтому очень быстро развернута работа спасателей и специальной техники, чтобы спасти тех, кто находится внизу", – сказал он.
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Российские оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области около девяти утра 31 июля. Воздушные силы Вооруженных сил Украины до этого сообщали о баллистической угрозе в Днепропетровской области.
По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, одна ракета попала в четырехэтажное учебное заведение, вторая – в девятиэтажный жилой дом, там разрушены секции с четвертого по девятый этаж. Офис генерального прокурора сообщил о четырех погибших и 33 раненых.