Шахов: Правительство делает все, чтобы школьники учились дистанционно

"Вакцинация снова провалилась. Причем теперь это имеет не только статистические последствия, а и практические. К очному обучению в "красной" зоне будут допущены только те школы, которые имеют 80% полностью вакцинированного персонала. А вакцинирована только треть учителей. Вакцина, которую предлагает Минздрав для прививки, далеко не всегда соответствует пожеланиям учителей. И их делают заложниками. Учитывая эти цифры, можно смело утверждать, что правительство просто не успеет подготовить педагогов к этой вспышке и будет "вынуждено" закрывать школы на дистанционное обучение", – убежден политик.

Директор Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний, депутат Николаевского областного совета от партии "Наш край" Светлана Федорова считает, что рост заболеваемости начнется в ближайшее время.

"Вспышку следует ожидать через две недели после празднования Дня Независимости – то есть уже в первые недели сентября должен начаться хороший рост. Тем более, дети пошли в школу, и это тоже будет проблемой", – цитирует Федорову сайт партии "Наш край".

Шахов обвинил правительство в бездействии.

"Собственно, об этой ситуации в правительстве знают, но, кроме заявлений, ничего не делают. Поэтому создается впечатление, что именно такой сценарий устраивает власть. Переход на дистанционное обучение выгоден чиновникам еще и потому, что снимает с них проблемы начала отопительного сезона в школах, которые тоже остаются нерешенными", – считает нардеп.

В "Нашем крае" заявили, что требуют от правительства перестать заниматься популизмом и принять реальные меры для обеспечения работы украинских школ в очном режиме.

"Кабмин должен представить системный план обеспечения надлежащего уровня вакцинации учителей и технических работников школ, а также разработать механизм обеспечения образовательных учреждений противоэпидемическими средствами из соответствующих фондов", – подчеркнули в политической силе.