В Минобразования Украины назвали регионы с самым низким уровнем вакцинации педагогов от COVID-19

Порог в 65% вакцинированных от COVID-19 педагогов преодолели Житомирская и Киевская области, отметили в Минобразования Фото: depositphotos.com

"В последнее время, к сожалению, статистика заболеваемости COVID-19 в Украине растет. И это печальное известие. Останутся ли учебные заведения работать в очном режиме, без преувеличения зависит от каждого из нас. От сознательного отношения к своему здоровью и соблюдения рекомендаций Минздрава каждым отдельным учителем, преподавателем, студентом и родителями наших учеников", – написал Шкарлет.

Он призвал сделать прививку "всех, кто планирует вакцинироваться, но еще не успел этого сделать". Шкарлет считает обоснованным требование Минздрава о наличии в учебных заведениях 80% провакцинированных сотрудников.

"По данным областей, уже сегодня порог в 65% вакцинированных педагогов преодолели Житомирская и Киевская области (с учетом тех, кто получил и пока одну, и уже две дозы). Еще несколько областей имеют показатели около 50%. Самый низкий уровень вакцинации педагогов, к сожалению, продолжают пока демонстрировать Запорожская и Волынская области", – отметил министр.

В конце июля в Минздраве Украины назвали условие для работы учебных заведений при ужесточении карантина. Так, в случае выхода региона из "зеленой" зоны, то есть попадания в "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности, чтобы учреждение продолжило работу, ему нужно иметь не менее 80% полностью вакцинированных от COVID-19 работников.

По словам начальника Главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Юрия Кононенко, в дошкольных учреждениях привиты против коронавируса лишь 23% работников, в школах 29% сотрудников прошли полный курс вакцинации (получили две прививки), еще 23% получили одну дозу вакцины.

"Обязательного условия быть вакцинированными для начала работы нет. Законодательство предусматривает, что необходимость в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в "оранжевой" зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно", – добавил чиновник.

Он пояснил, что ограничения будут зависеть от уровня эпидопасности в отдельном регионе.