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В Минобразования Украины назвали регионы с самым низким уровнем вакцинации педагогов от COVID-19

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Порог в 65% вакцинированных от COVID-19 педагогов преодолели Житомирская и Киевская области, отметили в Минобразования
Порог в 65% вакцинированных от COVID-19 педагогов преодолели Житомирская и Киевская области, отметили в Минобразования
Фото: depositphotos.com

Самый низкий уровень вакцинации педагогов от COVID-19 – в Запорожской и Волынской областях. Об этом 31 августа в Telegram сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"В последнее время, к сожалению, статистика заболеваемости COVID-19 в Украине растет. И это печальное известие. Останутся ли учебные заведения работать в очном режиме, без преувеличения зависит от каждого из нас. От сознательного отношения к своему здоровью и соблюдения рекомендаций Минздрава каждым отдельным учителем, преподавателем, студентом и родителями наших учеников", – написал Шкарлет.

Он призвал сделать прививку "всех, кто планирует вакцинироваться, но еще не успел этого сделать". Шкарлет считает обоснованным требование Минздрава о наличии в учебных заведениях 80% провакцинированных сотрудников.

"По данным областей, уже сегодня порог в 65% вакцинированных педагогов преодолели Житомирская и Киевская области (с учетом тех, кто получил и пока одну, и уже две дозы). Еще несколько областей имеют показатели около 50%. Самый низкий уровень вакцинации педагогов, к сожалению, продолжают пока демонстрировать Запорожская и Волынская области", – отметил министр.

В конце июля в Минздраве Украины назвали условие для работы учебных заведений при ужесточении карантина. Так, в случае выхода региона из "зеленой" зоны, то есть попадания в "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности, чтобы учреждение продолжило работу, ему нужно иметь не менее 80% полностью вакцинированных от COVID-19 работников.

По словам начальника Главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Юрия Кононенко, в дошкольных учреждениях привиты против коронавируса лишь 23% работников, в школах 29% сотрудников прошли полный курс вакцинации (получили две прививки), еще 23% получили одну дозу вакцины.

"Обязательного условия быть вакцинированными для начала работы нет. Законодательство предусматривает, что необходимость в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в "оранжевой" зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно", – добавил чиновник.

Он пояснил, что ограничения будут зависеть от уровня эпидопасности в отдельном регионе.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране началась 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап иммунизации от COVID-19: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. С начала прививочной кампании в Украине одну дозу вакцины получило почти 5,36 млн человек, 3,72 млн – полностью иммунизированы (получили две дозы), всего было сделано 9,08 млн прививок

В Украине сейчас действует адаптивный карантин. Последний раз его продлевали до 1 октябряС 17 июня Кабинет Министров установил в Украине "зеленый" уровень эпидемической опасности. Об этом говорится в постановлении правительства №611, опубликованном на сайте Кабмина. 

В стране постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замглавы Минздрава Игорь Кузин. В Украине, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта". Всемирная организация здравоохранения предупреждала, что этот штамм становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период. Кузин прогнозирует, что из-за ухудшения эпидемической ситуации уже в ноябре локдаун могут ввести по всей Украине.

Теги: Украина, эпидемия, Волынская область, статистика, вакцинация, Запорожская область, карантин, преподаватели, школы, ограничения, Минобразования, регионы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Сергей Шкарлет, прививки
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