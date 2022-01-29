"Схемы" обнаружили связи между директором ГБР и членами комиссии, которые голосовали за его назначение

Сообщается, что четверо из шести членов конкурсной комиссии, рекомендовавшие президенту Владимиру Зеленскому назначить Сухачева на должность директора ГБР, находятся в одной редакционной коллегии научно-практического журнала "Вестник уголовного судопроизводства".

По данным "Схем", один из членов комиссии, профессор кафедры правосудия юридического факультета Киевского национального университета имени Шевченко Оксана Кучинская, проголосовавшая за признание Сухачева победителем конкурса, в 2019 году издала в соавторстве с ним книгу – научно-практический комментарий "Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей". Отмечается, что в состав авторского коллектива издания, в частности, вошел заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров.

На еще одну книгу Кучинской – научно-практическое руководство "Процессуальные документы досудебного расследования", изданное в 2018 году, – готовил рецензию Сухачев. Компанию в этом ему также составил Олег Татаров, сообщают "Схемы".

В комментарии расследователям Кучинская и Сухачев сказали, что не знают друг друга, а познакомились лично во время собеседования.

По информации "Схем", Оксану Кучинскую на должность члена комиссии назначил президент. А Олег Татаров, говорится в расследовании, в Офисе президента отвечает за правоохранительное направление.