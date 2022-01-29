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"Схемы" обнаружили связи между директором ГБР и членами комиссии, которые голосовали за его назначение

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Сухачев был назначен директором Госбюро расследований президентом Владимиром Зеленским 31 декабря
Сухачев был назначен директором Госбюро расследований президентом Владимиром Зеленским 31 декабря
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Между директором Государственного бюро расследований Алексеем Сухачевым и членами комиссии, голосовавшей за его назначение, обнаружены связи. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода"), опубликованном 27 января.

Сообщается, что четверо из шести членов конкурсной комиссии, рекомендовавшие президенту Владимиру Зеленскому назначить Сухачева на должность директора ГБР, находятся в одной редакционной коллегии научно-практического журнала "Вестник уголовного судопроизводства".

По данным "Схем", один из членов комиссии, профессор кафедры правосудия юридического факультета Киевского национального университета имени Шевченко Оксана Кучинская, проголосовавшая за признание Сухачева победителем конкурса, в 2019 году издала в соавторстве с ним книгу – научно-практический комментарий "Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей". Отмечается, что в состав авторского коллектива издания, в частности, вошел заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров.

На еще одну книгу Кучинской – научно-практическое руководство "Процессуальные документы досудебного расследования", изданное в 2018 году, – готовил рецензию Сухачев. Компанию в этом ему также составил Олег Татаров, сообщают "Схемы".

В комментарии расследователям Кучинская и Сухачев сказали, что не знают друг друга, а познакомились лично во время собеседования.

По информации "Схем", Оксану Кучинскую на должность члена комиссии назначил президент. А Олег Татаров, говорится в расследовании, в Офисе президента отвечает за правоохранительное направление.

Контекст:

Сухачев исполнял обязанности главы ГБР с сентября 2020 года. Он участвовал в конкурсе на должность полноценного руководителя ведомства.

В целом документы на конкурс, по данным Bihus.info, подали 11 человек, из них к конкурсу допустили семь кандидатов. В финальную часть отбора вышли Сухачев и двое его подчиненных: руководитель и заместитель руководителя управления по обеспечению личной безопасности ГБР Александр Козленко и Сергей Мережко.

30 декабря комиссия проводила с ними собеседования, после чего рекомендовала назначить директором Госбюро расследований Сухачева.

31 декабря Зеленский назначил Сухачева директором Госбюро расследований сроком на пять лет.

Теги: Олег Татаров, радио, конкурс, расследование, Радио Свобода, Схемы, назначение, ГБР, Алексей Сухачев
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