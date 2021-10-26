Шкарлет сдал экзамен на уровень владения украинским языком

Кроме Шкарлета, экзамен сдавали четыре его заместителя, два генеральных директора директоратов министерства, главные специалисты структурных подразделений, патронатная служба министра и другие.

Отмечается, что по результатам экзамена участники получают государственный сертификат.

Контекст:

16 июля вступила в силу законодательная норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдать экзамен на уровень владения украинским языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Нацкомиссией по стандартам государственного языка.

Это предусмотрено в законе Украины, который вступил в силу в 2019 году, об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская 16 сентября говорила, что экзамен не сдали в среднем 15% украинских чиновников