ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Шмыгаль повторно внес в Раду проект постановления о назначении Уруского вице-премьером

Первый раз проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности премьер Денис Шмыгаль внес 10 июля, но спустя три дня отозвал его. 14 июля проект документа был внесен в Раду повторно.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рада в пятницу может назначить Уруского вице-премьером
Рада в пятницу может назначить Уруского вице-премьером
Фото: radiosvoboda.org

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль повторно внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Соответствующий проект постановления №3842 был зарегистрирован в парламенте 14 июля.

В сопровождающих документах указано, что Шмыгаль внес представление о назначении Уруского по предложению депутатской фракции "Слуга народа". 

Первый раз проект постановления о назначении Уруского Шмыгаль зарегистрировал в Раде 10 июля, но спустя три дня отозвал его

Депутаты от "Слуги народа" сказали "Экономической правде", что проект отозвали, потому что фракция на тот момент еще не согласовала кандидатуру Уруского, а в представлении о назначении было указано (.docx), что оно сделано по предложению "Слуги народа". Встреча Уруского с фракцией была запланирована на 13 июля.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 17 июля Рада может рассмотреть кадровые вопросы, в том числе о назначении Уруского. 

Уруский – доктор технических наук. Занимал руководящие должности на предприятиях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. В 1996–2000 годах Уруский работал в аппарате Совета нацбезопасности и обороны Украины, в 2000–2003 годах занимал должность первого замглавы Госкомиссии по делам оборонно-промышленного комплекса, в 2005–2006 годах был первым замминистра промышленной политики, а в 2015-м  главой Государственного космического агентства Украины. Сейчас Уруский руководит инжиниринговой компанией "Прогресстех-Украина".

Теги: Верховная Рада, правительство, Олег Уруский, Денис Шмыгаль, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Wishing Well. Посмертно вышел анимационный клип Juice Wrld. Видео
  Wishing Well. Посмертно вышел анимационный клип Juice Wrld. Видео
Арбузные штаны и серьга в ухе. Вирастюк показал, как выглядел более 20 лет назад
Арбузные штаны и серьга в ухе. Вирастюк показал, как выглядел более 20 лет назад
Украинская комедия появится на стриминговой платформе HBO Europe
Украинская комедия появится на стриминговой платформе HBO Europe
"На небесах оттого, что можно было работать в воде". Хадид снялась под водой
"На небесах оттого, что можно было работать в воде". Хадид снялась под водой
Жена Dzidzio певица Slavia позировала в купальнике на "полудиком острове"
Жена Dzidzio певица Slavia позировала в купальнике на "полудиком острове"
"Как романтично". Комаров спустя год семейной жизни с Кучеренко рассказал, как делал ей предложение
"Как романтично". Комаров спустя год семейной жизни с Кучеренко рассказал, как делал ей предложение
"В "Ощадбанк" платить коммуналку", "В АТБ за картошкой?!". В Instagram обсуждают, куда можно ходить в одежде именного бренда Maruv
"В "Ощадбанк" платить коммуналку", "В АТБ за картошкой?!". В Instagram обсуждают, куда можно ходить в одежде именного бренда Maruv
  Monatik больше не судья. Названо имя третьего члена жюри шоу "Танцы со звездами"
  Monatik больше не судья. Названо имя третьего члена жюри шоу "Танцы со звездами"
"Каждый использует тренажеры по-своему". Волочкова показала перевернутый шпагат
"Каждый использует тренажеры по-своему". Волочкова показала перевернутый шпагат
Спасатели спустя неделю нашли тело звезды сериала "Хор", утонувшей на глазах у сына
Спасатели спустя неделю нашли тело звезды сериала "Хор", утонувшей на глазах у сына
"Лица не осталось", "Глаза вообще не открываются", "Нос не дышит". В Instagram обсуждают изменившееся лицо Успенской
"Лица не осталось", "Глаза вообще не открываются", "Нос не дышит". В Instagram обсуждают изменившееся лицо Успенской
"Парень жжет". 70-летний Поплавский станцевал под трек Chica Bamboni. Видео
"Парень жжет". 70-летний Поплавский станцевал под трек Chica Bamboni. Видео
"Леся после карантина". Никитюк снялась в костюме толстой пчелы
"Леся после карантина". Никитюк снялась в костюме толстой пчелы
"Я ее простил". Валерий Меладзе обнародовал переписку с поклонницей, которая поцарапала его Mercedes
"Я ее простил". Валерий Меладзе обнародовал переписку с поклонницей, которая поцарапала его Mercedes
"Командос". Жена Кошевого показала маму и дочерей
"Командос". Жена Кошевого показала маму и дочерей
52-летний "танцующий миллионер" Вакки узнал пол будущего ребенка с помощью вертолета
52-летний "танцующий миллионер" Вакки узнал пол будущего ребенка с помощью вертолета
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото с младенцем на руках
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото с младенцем на руках
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать актеру не признавать вину
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать актеру не признавать вину
"Полноценный силиконовый третий размер". Астафьева показала тело в купальнике
"Полноценный силиконовый третий размер". Астафьева показала тело в купальнике
Фолловеры упрекнули ведущего "Холостяка" Решетника в том, что не уступил место беременной жене
Фолловеры упрекнули ведущего "Холостяка" Решетника в том, что не уступил место беременной жене
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS