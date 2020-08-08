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ПОЛИТИКА

Шмыгаль рассказал, что считает "преступлением" в деятельности государства

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, за 28 лет в стране не построили ни одного автобана и не решили проблему утилизации мусора.

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Шмыгаль: Задача правительства создать предпосылки
Шмыгаль: Задача правительства – создать предпосылки
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 8 августа, заявил, что считает преступлением ситуацию в двух сферах.

"За 28 лет независимости ни один автобан в Украине не построен. Это преступление. За 28 лет независимости не решена проблема утилизации мусора. Нет даже государственной стратегии. Это также преступление", – сказал глава правительства.

По его словам, власть будет работать над стратегией утилизации мусора.

"Мы это сделаем. Это те приоритеты, которые есть и в программе нашего правительства, и то, над чем мы будем работать. Задача правительства – создать предпосылки, когда в стране будут дороги, нормальная экологическая ситуация, и люди смогут получать достойную зарплату и найти себе работу здесь, а не за границей. Этим должно заниматься правительство", – объяснил Шмыгаль.

Он отметил, что "правительство должно отвечать за комфорт жизни граждан, за качественную медицину, за хорошее образование, за хорошие дороги".

"Это должно быть уровнем, предметом гордости любого правительства, если в Украине через год, два или три изменилась ситуация с дорогами, с инфраструктурой, с железнодорожным сообщением, с электричками, в которых люди едут на работу по утрам, а они в жутком состоянии. И все это знают. И это тоже 28 лет никто не решал. Это уровень ответственности правительства", – заявил Шмыгаль.

4 марта Верховная Рада отправила предыдущего премьер-министра Украины Алексея Гончарука в отставку. После этого главой правительства был назначен Шмыгаль.

Теги: Украина, правительство, утилизация, независимость, мусор, дороги, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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