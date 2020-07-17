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ПОЛИТИКА

Ситуация с финансированием судебной власти критическая – глава Госсудебной администрации Холоднюк

В государственном бюджете на 2020 год на обеспечение функционирования судебной власти было предусмотрено 14,6 млрд грн, что на 1 млрд грн меньше, чем было использовано в 2019-м, подчеркнул глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк.

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Холоднюк заявил о недофинансировании судебной власти
Холоднюк заявил о недофинансировании судебной власти
Фото: pep.org.ua

Глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк считает, что из-за недостаточного финансирования судебной ветви власти в Украине поставлено под угрозу конституционное право граждан на доступ к правосудию, об этом он сказал в интервью "Українським новинам".

По его словам, в государственном бюджете на 2020 год на обеспечение функционирования судебной власти было предусмотрено 14,6 млрд грн, что на 1 млрд грн меньше, чем было использовано в 2019-м. Из-за этого, отметил Холоднюк, сформировался значительный дефицит расходов на обеспечение работы судов. Он сказал, что не было учтено повышение должностных окладов судей, из-за чего пришлось жертвовать фондом заработной платы работников аппаратов судов, расходами на материально-техническое обеспечение судов, расходами развития.

"В 2019 году среднемесячная зарплата работника аппарата суда составляла 18 400 гривен, на сегодня она уменьшилась практически в два раза. Это вызвало объективные коллективные жалобы работников во все государственные органы", – рассказал Холоднюк.

Он выразил опасения, что из-за такой ситуации может произойти отток кадров из судебной системы. Увеличение расходов на зарплатный фонд на 1,07 млрд грн весной этого года общую проблему это не решило, заявил он.

Холоднюк подчеркнул, что эта проблема является критической с точки зрения соблюдения конституционной обязанности государства предоставить гражданам доступ к правосудию. "Если этого не произойдет, то суды не по своей воле будут вынуждены приостанавливать правосудие, ибо не за что обеспечивать отправление правосудия для граждан и других участников судебного процесса", – отметил председатель ГСА.

Также, по словам Холоднюка, не были предусмотрены средства на внедрение в судах мер по борьбе с коронавирусом. В течение марта – апреля ГСА дважды обращалась к премьер-министру Денису Шмыгалю о выделении около 200 млн грн из резервного фонда Кабмина и стабилизационного фонда госбюджета на эти цели, но правительство так и не предоставило средства. Несмотря на это, ГСА, апелляционные и местные суды приняли все необходимые меры по минимизации рисков, отметил он. В связи с этим Холоднюк считает необъективными жалобы в Высший совет правосудия в отношении бездействия руководства ГСА в вопросах финансирования судебной ветви власти.

Он подчеркнул, что государство обязано обеспечить необходимым финансированием независимую судебную ветвь власти. "Это просто надо соблюдать. Что же касается реформ, то все они имеют начало, но не имеют конца", – добавил глава судебной администрации.

Холоднюк подчеркнул, что чиновникам следует прекратить делать громкие заявления в адрес судебной власти, обеспечить суды достаточным финансовым ресурсом и дать судьям возможность спокойно отправлять правосудие и тогда люди почувствуют реальный положительный результат.

Теги: Украина, госбюджет, зарплата, бюджет, правительство, реформы, дефицит, суды, Высший совет правосудия, Зеновий Холоднюк, Государственная судебная администрация, Кабмин, коронавирус
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