"Слуга народа" лидирует в парламентском рейтинге – опрос

Партию "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду готовы поддержать 21,1% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Партия "Слуга народа" лидирует в парламентском рейтинге. Об этом свидетельствуют опубликованные 23 декабря результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Поддержать правящую партию на выборах в Верховную Раду готовы 21,1% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

За "Оппозиционную платформу – За жизнь" намерены проголосовать 17,3% респондентов, за "Европейскую солидарность" – 15,2%, за "Батьківщину" – 10,9%.

Остальные политические силы набирают меньше 5%.

Приближаются к пятипроцентному барьеру следующие партии: "Украинская стратегия Гройсмана" и Радикальная партия – по 4,8%, "За майбутнє" – 4,3%, "Сила и честь" – 3,8%, представленный сейчас в парламенте "Голос" – 3,5%.

Опрос проводился с 16-го по 20 декабря среди населения Украины старше 18 лет во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.