"Слуга народа" сохраняет лидерство в рейтинге партий – опрос

Партию "Слуга народа" готовы поддержать 26,5% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

"Слуга народа" удерживает лидерство в рейтинге украинских партий. Об этом свидетельствуют опубликованные 16 декабря результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, "Слугу народа" поддержали бы 26,5% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

На втором месте "Европейская солидарность", за которую готовы проголосовать 19,5% опрошенных.

Следом идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (17,7%) и "Батьківщина" (8,8%).

Остальные партии набирают меньше 5%. Ближе всех к проходному барьеру приближаются "Сила и честь" – 4,8% и "Украинская стратегия Гройсмана" – 3,8%.

Представленный сейчас в парламенте "Голос" набирает 2,3%.

Опрос проводился с 4 по 9 декабря методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Всего опрошено 2018 жителей Украины в возрасте старше 18 лет во всех регионах страны, за исключением оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.