"Слуга народа" возглавила рейтинг политических партий – опрос

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", проходной барьер в парламент преодолевают партии "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батьківщина" и "Украинская стратегия Гройсмана".

"Слуга народа" лидирует в рейтинге политических партий Украины, с первого места она потеснила "Оппозиционную платформу – За жизнь". Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 24 февраля.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то "Слугу народа" готовы поддержать 19,7% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

В первой четверке "Европейская солидарность" (16,2%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (14,2%) и "Батьківщина" (12%).

Проходной барьер в парламент также преодолевает "Украинская стратегия Гройсмана" (5,1%). Рейтинг других политических партий менее 5%.

Опрос проводился среди украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 22–23 февраля 2021 года.

По сравнению з данными опроса "Рейтинга", проведенного 2–3 февраля, выросла поддержка у "Слуги народа" (на 1,1%,) и "Евросолидарности" (на 1%). В то же время упал рейтинг ОПЗЖ (на 4,7%) и "Батьківщини" (на 0,2%).

Инфографика: ratinggroup.ua

Согласно результатам опроса, проведенного 11–16 февраля Киевским международным институтом социологии и центром SOCIS, в рейтинге политических партий лидирует "Европейская солидарность". Ее поддерживают 19,2% украинцев, которые определились с выбором и намерены голосовать.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.