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"Евросолидарность", ОПЗЖ и "Слуга народа" оторвались от остальных в рейтинге партий – опрос

Разница в рейтинге трех политических партий – "Европейской солидарности", "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Слуги народа" – находится в пределах статистической погрешности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии и центром SOCIS.

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Согласно результатам опроса, в Верховную Раду проходят шесть партий
Согласно результатам опроса, в Верховную Раду проходят шесть партий
Фото: depositphotos.com

"Европейскую солидарность" поддерживает каждый пятый украинец среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. В пределах статистической погрешности рейтинг партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Слуга народа". Об этом свидетельствуют опубликованные 19 февраля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии и центром SOCIS.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то "Европейскую солидарность" готовы поддержать 19,2% украинцев.

В первой тройке "Оппозиционная платформа – За жизнь" (17,8%) и "Слуга народа" (17,6%). Эти партии оторвались от остальных.

На четвертой позиции "Батьківщина" (11,4%). Следом за ней "Сила и честь" (8,5%) и партия "Украинская стратегия Гройсмана" (5,3%).

У остальных партий менее 5%.

Опрос проводился 11–16 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Всего опрошено 3 тыс. респондентов (по 1,5 тыс. КМИС и SOCIS) в возрасте 18 лет и старше из всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма и не подконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки составляет +/- 1,8%.

Инфографика: kiis.com.ua
Инфографика: kiis.com.ua

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Согласно социсследованию КМИС, проведенному 5–7 февраля, "Евросолидарность" были готовы поддержать 18,1% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

По данным опроса, проведенного с 29 января по 3 февраля Центром Разумкова, рейтинг украинских партий возглавляла "Слуга народа" (22,2%).

Теги: Украина, выборы, рейтинг, ВО Батьківщина, украинцы, КМИС, Слуга народа, SOCIS, Сила и честь, Европейская солидарность, партия, ОПЗЖ
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