Смелянский о создании банка в "Укрпошті": Конкурировать с "Ощадбанком" и "ПриватБанком" не будем – наша сеть в селе, откуда эти банки ушли

Глава "Укрпошти" Игорь Смелянский не согласился с мнением НБУ, что из-за создания банка в "Укрпошті" произойдет рост доли госсектора.

Глава "Укрпошти" Игорь Смелянский на своей странице в Facebook заявил, что в случае создания банка в "Укрпошті" компания не будет конкурировать за клиентов с "Ощадбанком" и "ПриватБанком".

По словам Смелянского, сеть "Укрпошти" прежде всего находится в селах, откуда вышеуказанные банки ушли.

"Коротко о позиции Нацбанка – Украина на уровне Уганды и Габона по финансовым услугам, закрыты 30% банковских отделений, но мы против того, чтобы реально это исправить", – прокомментировал Смелянский заявление НБУ, в котором регулятор выступил против создания банка в "Укрпошті".

Также Смелянский не согласился с мнением НБУ, что из-за создания банка в "Укрпошті" произойдет рост доли госсектора.

"Неправда. Конвертация налички в безналичные расчеты не увеличивает, а уменьшает долю госсектора", – подчеркнул Смелянский.

Помимо этого, он опроверг утверждение Нацбанка о том, что "Укрпошта" не ориентируется в финмониторинге.

"И снова неправда. НБУ инициировал закон, где мы полностью подпадаем под регулирование НБУ по финмону – что с законом о почтовом банке, что без. И мы точно знаем, что делаем", – резюмировал Смелянский.

19 мая в НБУ заявили, что выступают против принятия Верховной Радой законопроекта №2788 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно привлечения операторов почтовой связи к предоставлению финансовых услуг" и создания государственного "почтового" банка. Поэтому обратились к Кабмину и парламенту с просьбой отозвать проект закона.

В 2019 году, по данным "Українських новин", "Укрпошта" получила из госбюджета дотации на 500 млн грн на компенсацию расходов по доставке пенсий и других видов выплат населению.