Смешко: Я с Зеленским виделся два раза: на какой-то передаче и на юбилее Кучмы, где он был конферансье

Смешко: "Я бы встретился с Владимиром Александровичем и, конечно, помог бы ему" Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, сколько раз видел Владимира Зеленского до его избрания на пост президента Украины.

"Я с Владимиром Александровичем [Зеленским] виделся, по-моему, один или два раза. В первый раз – после 2014 года на какой-то передаче в перерыве. Просто поздоровались. И второй раз я видел его на юбилее второго президента [Украины Леонида Кучмы], где он был конферансье. Все", – сообщил политик.

В ответ на вопрос, были ли у Смешко контакты, встречи или предложения от президента, он ответил, что смог бы помочь Зеленскому в вопросах национальной и внутренней безопасности.

"Во-первых, я не напрашивался никогда. А во-вторых, конечно, если бы президент моей страны предложил мне встретиться и высказать свою точку зрения, как помочь стране во время войны, с учетом того, что, наверное, я что-то разбираюсь в Вооруженных силах, очевидно, я разбираюсь в военно-промышленном комплексе, мировой дипломатии, национальной и внутренней безопасности, ну в силу моей предыдущей профессии, конечно, я бы встретился с Владимиром Александровичем и, конечно, помог бы ему. Но такой оказии у нас не было. Ему виднее", – пояснил Смешко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Последние президентские и парламентские выборы состоялись в Украине в 2019 году. На них победу одержал актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский. Во втором туре за него проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%. Очередные президентские выборы в Украине должны состояться в 2024 году.