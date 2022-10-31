Смешко: Нужны по крайней мере объяснения логики голосования Украины в ООН за лишение Израиля ядерного оружия

Об этом в Facebook заявил один из создателей и экс-руководитель военной разведки Украины, трижды глава комитета по вопросам разведки при президенте Украины, бывший председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко.
"Хотеть военной помощи от Израиля. Быть страной – подписантом Будапештского меморандума, который лишил нас ядерного оружия – защиты от агрессора. И не обеспечил нашу оборону и безопасность на практике. Стремиться к членству в НАТО и ЕС… И голосовать в ООН за лишение Израиля ядерного оружия. Вместе с Ираном, дроны которого уничтожают украинцев и нашу инфраструктуру… Когда США и Канада голосуют против, а страны ЕС воздержались… По крайней мере нужны объяснения: а какая логика подобных действий? И как они отвечают Конституции и действующим законам Украины?" – написал он.
Израиль считается одной из стран, обладающих ядерным оружием, но никогда не признавал наличия такого оружия, отмечает The Jerusalem Post.
28 октября первый комитет ООН поддержал резолюцию о нераспространении ядерного оружия на Ближнем Востоке. Резолюцию поддержали 152 государства, в том числе Украина, против проголосовали пять стран, еще 24 воздержались.
Израиль призвали "без дальнейшего промедления" присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также "не разрабатывать, не производить, не испытывать и не приобретать иными способами ядерное оружие, отказаться от обладания ядерным оружием и поставить все свои не охваченные гарантиями ядерные объекты под полномасштабные гарантии МАГАТЭ".