Смешко: Нужны по крайней мере объяснения логики голосования Украины в ООН за лишение Израиля ядерного оружия

Смешко: Хотеть военной помощи от Израиля – и голосовать в ООН за лишение Израиля ядерного оружия. По крайней мере нужны объяснения Фото: sylaichest.org

Об этом в Facebook заявил один из создателей и экс-руководитель военной разведки Украины, трижды глава комитета по вопросам разведки при президенте Украины, бывший председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

"Хотеть военной помощи от Израиля. Быть страной – подписантом Будапештского меморандума, который лишил нас ядерного оружия – защиты от агрессора. И не обеспечил нашу оборону и безопасность на практике. Стремиться к членству в НАТО и ЕС… И голосовать в ООН за лишение Израиля ядерного оружия. Вместе с Ираном, дроны которого уничтожают украинцев и нашу инфраструктуру… Когда США и Канада голосуют против, а страны ЕС воздержались… По крайней мере нужны объяснения: а какая логика подобных действий? И как они отвечают Конституции и действующим законам Украины?" – написал он.