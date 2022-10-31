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Смешко: Нужны по крайней мере объяснения логики голосования Украины в ООН за лишение Израиля ядерного оружия

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Смешко: Хотеть военной помощи от Израиля и голосовать в ООН за лишение Израиля ядерного оружия. По крайней мере нужны объяснения
Смешко: Хотеть военной помощи от Израиля – и голосовать в ООН за лишение Израиля ядерного оружия. По крайней мере нужны объяснения
Фото: sylaichest.org

Необходимы объяснения, почему Украина поддержала в ООН резолюцию о нераспространении ядерного оружия на Ближнем Востоке, призывающую Израиль присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия и не разрабатывать такое вооружение.

Об этом в Facebook заявил один из создателей и экс-руководитель военной разведки Украины, трижды глава комитета по вопросам разведки при президенте Украины, бывший председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко. 

"Хотеть военной помощи от Израиля. Быть страной – подписантом Будапештского меморандума, который лишил нас ядерного оружия – защиты от агрессора. И не обеспечил нашу оборону и безопасность на практике. Стремиться к членству в НАТО и ЕС… И голосовать в ООН за лишение Израиля ядерного оружия. Вместе с Ираном, дроны которого уничтожают украинцев и нашу инфраструктуру… Когда США и Канада голосуют против, а страны ЕС воздержались… По крайней мере нужны объяснения: а какая логика подобных действий? И как они отвечают Конституции и действующим законам Украины?" – написал он. 

https://www.facebook.com/ipsmeshko/posts/pfbid0349Xfck9PD3JX8gdmcp4FoAe1nJK5DM14wxdkFhLjZBVWMXNg753qLGrmd3ZKzLvNl

Контекст:

Израиль считается одной из стран, обладающих ядерным оружием, но никогда не признавал наличия такого оружия, отмечает The Jerusalem Post

28 октября первый комитет ООН поддержал резолюцию о нераспространении ядерного оружия на Ближнем Востоке. Резолюцию поддержали 152 государства, в том числе Украина, против проголосовали пять стран, еще 24 воздержались.

Израиль призвали "без дальнейшего промедления" присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также "не разрабатывать, не производить, не испытывать и не приобретать иными способами ядерное оружие, отказаться от обладания ядерным оружием и поставить все свои не охваченные гарантиями ядерные объекты под полномасштабные гарантии МАГАТЭ".

Теги: Израиль, ООН, ядерное оружие, Игорь Смешко, военная помощь
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