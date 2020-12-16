СМИ зафиксировали, как нардеп от "Слуги народа" во время заседания Рады выбирает элитный автомобиль

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Олег Семинский во время заседания Верховной Рады 15 декабря рассматривал автомобили Lexus и Mercedes одновременно на телефоне и ноутбуке.

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа", заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский во время заседания Верховной Рады 15 декабря рассматривал особенности автомобилей элитных марок. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

Издание опубликовало снимки, на которых видно, что нардеп рассматривал фотографии с интерьером и экстерьером автомобилей Mercedes на смартфоне. Фото датированы 9–15 декабря. В то же время на экране его ноутбука, который стоял рядом на столе, зафиксировали страницу с информацией о товарной сетке автомобилей марки Lexus на 2021 год.

В СМИ предположили, что нардеп задумался о приобретении авто и выбирал между двумя брендами.

По информации ЦИК, Семинский избран народным депутатом Рады IX созыва на досрочных парламентских выборах 2019 года по избирательному округу №205 в Черниговской области.