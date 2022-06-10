Соратник Навального Жданов посетил Киев. Ему припомнили твиты о том, что "грех было не оттяпать Крым"

Жданов говорит, что приехал в Украину, "чтобы лично убедиться в последствиях вторжения Москвы и иметь возможность сообщить россиянам реальную картину" Фото: ioannzh / Instagram

"Сейчас правда на стороне Украины. И те, кто поддерживает Украину, помогает эту войну остановить. Ничего не бойтесь. Война обязательно закончится. А граница России и Украины огромна. И возникнет огромное количество дел, которые нужно будет решить. Надеюсь, что это будет возможно в наше время", – написал он под фото.

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В комментарии агентству Reuters он сказал, что приехал в Украину, "чтобы лично убедиться в последствиях вторжения Москвы и иметь возможность сообщить россиянам реальную картину".

Он также сказал, что команда Навального заинтересована в налаживании диалога с украинским правительством.

В то же время украинцы критически отнеслись к визиту Жданова в Киев. Пользователи Twitter припомнили ему несколько постов по поводу Украины и Крыма.

Например, 18 марта 2014-го он написал: "Самым глупым шагом Украинской власти будет сейчас вооруженное сопротивление. История все рассудит".

Самым глупым шагом Украинской власти будет сейчас вооруженное сопротивление. История всё рассудит. — Ivan Zhdanov (@ioannZH) March 18, 2014

На вопрос подписчика, неужели Украине не надо обороняться, он ответил под этим же постом: "Надо. Но сейчас это будет просто пойти на убой + вторжение РФ на юго-восток. Закрытие границы, вступление в ЕС, НАТО – эффективней".

@Shvetka12 надо.Но сейчас это будет просто пойти на убой + вторжение РФ на юго-восток. Закрытие границы, вступление в ЕС, НАТО - эффективней — Ivan Zhdanov (@ioannZH) March 18, 2014

Среди других заявлений от 2014 года, которые ему припомнили: "Сделаю утром Крым к чаю", "Дело "Ив Роше" по братьям Навальным начнет рассматриваться 24 апреля. Но Крым-то наш", "Глядя на беззубые заявления США и ЕС действительно грех было не оттяпать Крым"

А питання лише до цього треду? @ioannZH як жартувалось, шо твоя влада спиздила Крим? Смішно тобі @ioannZH ? Так свабодную * ассею будуєш на жартах з ТРАГЕДІЇ міліонів, жартуєш, шо твоя влада їбала чужий суверенітет? pic.twitter.com/8IVaAKXETZ — jan8mor (@jan8mor) June 9, 2022

В ответ на претензии украинцев к словам об "оттяпать Крым" Жданов заявил, что это было "очевидное высмеивание и досада, что Запад слабый и ничего не может сделать".

С очевидным высмеиванием и досадой, что запад слабый и ничего не может сделать. — Ivan Zhdanov (@ioannZH) June 9, 2022