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Соратник Навального Жданов посетил Киев. Ему припомнили твиты о том, что "грех было не оттяпать Крым"

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Жданов говорит, что приехал в Украину, "чтобы лично убедиться в последствиях вторжения Москвы и иметь возможность сообщить россиянам реальную картину"
Жданов говорит, что приехал в Украину, "чтобы лично убедиться в последствиях вторжения Москвы и иметь возможность сообщить россиянам реальную картину"
Фото: ioannzh / Instagram

Соратник российского оппозиционера Алексея Навального и бывший глава Фонда по борьбе с коррупцией Иван Жданов приехал в Киев и сделал селфи на Майдане Незалежности. Фото он 9 июня опубликовал в своем Instagram.

"Сейчас правда на стороне Украины. И те, кто поддерживает Украину, помогает эту войну остановить. Ничего не бойтесь. Война обязательно закончится. А граница России и Украины огромна. И возникнет огромное количество дел, которые нужно будет решить. Надеюсь, что это будет возможно в наше время", – написал он под фото.

В комментарии агентству Reuters он сказал, что приехал в Украину, "чтобы лично убедиться в последствиях вторжения Москвы и иметь возможность сообщить россиянам реальную картину". 

Он также сказал, что команда Навального заинтересована в налаживании диалога с украинским правительством.

В то же время украинцы критически отнеслись к визиту Жданова в Киев. Пользователи Twitter припомнили ему несколько постов по поводу Украины и Крыма.

Например, 18 марта 2014-го он написал: "Самым глупым шагом Украинской власти будет сейчас вооруженное сопротивление. История все рассудит".

На вопрос подписчика, неужели Украине не надо обороняться, он ответил под этим же постом: "Надо. Но сейчас это будет просто пойти на убой + вторжение РФ на юго-восток. Закрытие границы, вступление в ЕС, НАТО – эффективней".

Среди других заявлений от 2014 года, которые ему припомнили: "Сделаю утром Крым к чаю", "Дело "Ив Роше" по братьям Навальным начнет рассматриваться 24 апреля. Но Крым-то наш", "Глядя на беззубые заявления США и ЕС действительно грех было не оттяпать Крым"

В ответ на претензии украинцев к словам об "оттяпать Крым" Жданов заявил, что это было "очевидное высмеивание и досада, что Запад слабый и ничего не может сделать".

Контекст:

Жданов – российский юрист, общественный и политический деятель, был директором "Фонда борьбы с коррупцией" c 2018 года, член Центрального совета незарегистрированной партии "Россия будущего".

В августе прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Жданова по статье о финансировании экстремистской организации (ФБК и все его структуры в РФ признаны экстремисткими).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Киев, Крым, Украина, ФБК, Иван Жданов
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