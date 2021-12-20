Отца соратника Навального приговорили к трем годам по делу о мошенничестве

"В путинской России по политическим делам условные сроки назначают, только если человек полностью невиновен", – отметили в команде оппозиционера.

Адвокат Владимир Воронин уточнил в Twitter, что Жданова освободили в зале суда.

Для отца Ивана @ioannZH условно три года.

Освобождение в зале суда. — Воронин Владимир (@vb_voronin) December 19, 2021