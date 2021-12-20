ГОРДОН
 
 
МИР

Отца соратника Навального приговорили к трем годам по делу о мошенничестве

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жданова освободили в здании суда
Жданова освободили в здании суда
Фото: Команда Навального / Telegram

В России приговорили к трем годам условно отца бывшего директора ФБК Ивана Жданова – Юрия Жданова. Его признали виновным по делу о мошенничестве и служебном подлоге, сообщает команда оппозиционера Алексея Навального в Telegram.

"В путинской России по политическим делам условные сроки назначают, только если человек полностью невиновен", – отметили в команде оппозиционера.

Адвокат Владимир Воронин уточнил в Twitter, что Жданова освободили в зале суда.

Контекст:

Как отмечает "Медуза", Юрия Жданова задержали в марте в Ростове-на-Дону. Изначально его обвинили в превышении полномочий, но потом ужесточили обвинение. По версии следствия, во время работы замглавы поселка Искателей в Ненецком автономном округе Жданов рекомендовал выделить жительнице поселка квартиру по договору социального найма, но позже выяснилось, что ее семья уже получала жилищную субсидию.

Оппозиционер Иван Жданов связывает дело отца со своей политической деятельностью. Сам бывший директор ФБК является фигурантом нескольких уголовных дел. Иван Жданов находится за пределами России, он объявлен в международный розыск.

Теги: Россия, оппозиция, мошенничество, уголовное дело, Иван Жданов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Классная, обворожительная, милая, стильная!" Никитюк показала, что нашла под подушкой в День Святого Николая
"Классная, обворожительная, милая, стильная!" Никитюк показала, что нашла под подушкой в День Святого Николая
"Не ссать!" Волочкову попросили не испражняться под новогоднюю елку
"Не ссать!" Волочкову попросили не испражняться под новогоднюю елку
"Невероятная". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядит в классическом костюме и в бриллиантах
"Невероятная". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядит в классическом костюме и в бриллиантах
"Шикарный костюм!" Мейхер показала фигуру в полупрозрачной одежде собственного дизайна
"Шикарный костюм!" Мейхер показала фигуру в полупрозрачной одежде собственного дизайна
  Жульен с курицей и грибами. Секрет приготовления классического французского блюда
  Жульен с курицей и грибами. Секрет приготовления классического французского блюда
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах
"Мистер Биг – это же наша молодость". Теона Контридзе рассказала, как пережила потерю героя "Секса в большом городе"
"Мистер Биг – это же наша молодость". Теона Контридзе рассказала, как пережила потерю героя "Секса в большом городе"
"Как дива", "Красавица". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила плечи и ноги в новогоднем секси-образе
"Как дива", "Красавица". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила плечи и ноги в новогоднем секси-образе
Дуэйн (Скала) Джонсон позволил дочери разрисовать ему лицо фломастерами в день ее рождения
Дуэйн (Скала) Джонсон позволил дочери разрисовать ему лицо фломастерами в день ее рождения
"Все плохие девочки надевают платья принцесс". Цибульская засветила декольте в роскошном наряде
"Все плохие девочки надевают платья принцесс". Цибульская засветила декольте в роскошном наряде
"Самый крутой подарок", "Мимими". Астафьева показала, что нашла в постели в День святого Николая
"Самый крутой подарок", "Мимими". Астафьева показала, что нашла в постели в День святого Николая
"Ух, какие сисяндры". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала фигуру в бикини
"Ух, какие сисяндры". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала фигуру в бикини
Сара Джессика Паркер призналась, какой секрет хранила во время продолжения съемок "Секса в большом городе"
Сара Джессика Паркер призналась, какой секрет хранила во время продолжения съемок "Секса в большом городе"
"Приз за голую задницу", "На пути до PornHub". Тринчер засветила пятую точку в прозрачном наряде
"Приз за голую задницу", "На пути до PornHub". Тринчер засветила пятую точку в прозрачном наряде
В сеть попали фото Ким Кардашян и Пита Дэвидсона во время их свидания в кинотеатре
В сеть попали фото Ким Кардашян и Пита Дэвидсона во время их свидания в кинотеатре
"Потрясенная" жена Криса Нота, которого обвинили в изнасилованиях, хочет провести Рождество отдельно
"Потрясенная" жена Криса Нота, которого обвинили в изнасилованиях, хочет провести Рождество отдельно
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте (78702)
2
"Красивая задница". Рианна крупным планом показала полуголое тело (76615)
3
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко (67072)
4
"Чучело наглое, хамоватое", " На чем он торчит?" Киркоров с ногами забрался на стол к известному ведущему (63208)
5
"Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко (61840)
6
"Какая пироженка". Никитюк крупным планом показала пятую точку (44099)
7
"Это сосок?", "Сиси". У бывшей солистки "НеАнгелов" во время съемки сползло с груди платье без бретелек (33804)
8
"Я извинилась". Актриса, сыгравшая напарницу Сердючки Гелю, рассказала, как помирилась с Данилко (30403)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS