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"Влияют четыре вещи". Экс-министр спорта рассказал, почему Украина не проводит Олимпиады

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В 2019 году Жданову поручали изучить вопрос проведения Олимпиады в Украине
В 2019 году Жданову поручали изучить вопрос проведения Олимпиады в Украине
Фото: wikipedia.org

Проведение Олимпийских игр, о которых говорят украинские власти, требует больших финансовых затрат и зависит от опыта страны, наличия конкурентов и ситуации с безопасностью. Об этом 19 сентября в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр молодежи и спорта Украины в 2014–2019 годах Игорь Жданов.

"Мы подавали заявку, в 2014 году ее отозвали. На это решение влияют четыре вещи: деньги и инвестиции, опыт проведения больших соревнований, очередь на проведение таких соревнований, ситуация в Украине, связанная с агрессией России", – сказал он.

По словам экс-министра, "проведение Олимпиад – очень затратная вещь". Он привел пример проведения игр в российском Сочи в 2014 году (потрачено около $50 млрд) и в бразильском Рио-де-Жанейро в 2016 году (порядка $15 млрд) и отметил, что эти суммы сопоставимы с расходами в проекте госбюджета Украины на 2022 год.

"Скажу честно, последние Олимпиады не удивляют нас блестящими прибылями, тем более что нужно привлекать частные инвестиции. Потом встает вопрос, что делать с построенными объектами – многие объекты потом просто сносятся. Это большая комплексная социально-экономическая проблема, которую нужно решать с учетом нашей социально-экономической ситуации", – объяснил Жданов.

Он утверждает, что в Украине "нет трамплинов, нормальных горнолыжных трасс, только достраивается биатлонная трасса, нет трасс для санок, бобслея и так далее, нужно строить современные ледовые стадионы для проведения хоккейных матчей, фигурного катания".

"Проведение летних Олимпиад уже забито до 2032 года, если сейчас подавать на летние Олимпийские игры, то это 2036 год. По зимним: Пекин – 2022 год, 2026 год – Кортина д’Ампеццио и Милан, Италия", – прокомментировал Жданов проблему с очередью претендентов на проведение игр.

Экс-министр считает, что Украина способна провести юношеские Олимпийские игры.

Контекст:

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина заслужила проведение Олимпийских игр.

16 июля 2019 года Зеленский заявлял, что поручил тогдашнему министру спорта Жданову и президенту Национального олимпийского комитета Сергею Бубке разработать стратегию, чтобы добиться права проведения в Украине Олимпийских игр.

30 июля 2020 года нынешний министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявлял, что Бубка работает над вопросом участия страны в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года.

В январе 2021 года Гутцайт говорил, что Украина хочет провести Олимпийские игры 2030-го или 2032 года.

Страна проведения зимней Олимпиады 2030 определится в 2023 году, а к 2025 году должен быть определен хозяин летней Олимпиады 2032 года.

Теги: спорт, госбюджет, инвестиции, стадион, Олимпиада, Игорь Жданов, соревнования, Олимпийские игры
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