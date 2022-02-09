Социолог рассказал, каких политиков украинцы хотят видеть при власти

Согласно данным опроса КМИС, большинство украинцев не хотят, чтобы президент Украины Владимир Зеленский баллотировался на второй срок Фото: president.gov.ua

Журналист спросила у социолога, какой запрос у населения может быть во время следующей президентской кампании в Украине.

"По меньшей мере сейчас украинцам недостаточно "новых лиц". Они бы хотели, чтобы люди у власти были более профессиональными. Возможно, не хозяйственники, а юристы, но они все же должны выглядеть профессионально, – ответил социолог. – Украинцы не хотят, чтобы у власти были люди новые и некомпетентные, а вместо этого хотят компетентных. Самое лучшее – это, пожалуй, если бы они были новые и компетентные, потому что определенный запрос на "новые лица" все равно есть".

По мнению Паниотто, контроль над СМИ, телевидением "позволяет тем, у кого есть ресурсы, более активно формировать имиджи".

В то же время социолог считает, что политики, которые уже были у власти, имеют шансы вернуть ее себе снова.

Согласно результатам опроса КМИС, проведенного 20–21 января, 62,5% украинцев не хотят, чтобы президент Украины Владимир Зеленский баллотировался на второй срок, 30,3% опрошенных поддерживают такую идею.