Социолог рассказал, каких политиков украинцы хотят видеть при власти

Журналист спросила у социолога, какой запрос у населения может быть во время следующей президентской кампании в Украине.
"По меньшей мере сейчас украинцам недостаточно "новых лиц". Они бы хотели, чтобы люди у власти были более профессиональными. Возможно, не хозяйственники, а юристы, но они все же должны выглядеть профессионально, – ответил социолог. – Украинцы не хотят, чтобы у власти были люди новые и некомпетентные, а вместо этого хотят компетентных. Самое лучшее – это, пожалуй, если бы они были новые и компетентные, потому что определенный запрос на "новые лица" все равно есть".
По мнению Паниотто, контроль над СМИ, телевидением "позволяет тем, у кого есть ресурсы, более активно формировать имиджи".
В то же время социолог считает, что политики, которые уже были у власти, имеют шансы вернуть ее себе снова.
Согласно результатам опроса КМИС, проведенного 20–21 января, 62,5% украинцев не хотят, чтобы президент Украины Владимир Зеленский баллотировался на второй срок, 30,3% опрошенных поддерживают такую идею.
Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Украины Петра Порошенко – 24,45%.
До политической карьеры он был ведущим, актером и художественным руководителем студии "Квартал 95".
Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.