Паниотто: Понятно, что уже и близко не будет монобольшинства в Верховной Раде Украины

Учитывая результаты соцопроса КМИС, при формировании будущей коалиции в Раде будут большие сложности, отметил Паниотто Фото: rada.gov.ua

Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 9 февраля, отметил директор КМИС Владимир Паниотто.

Так, по результатам соцопроса КМИС, проведенного 20–21 января методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI), "Евросолидарность" поддерживают 18,9% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором (16% – среди всех опрошенных).

Далее идут три партии, которые формально делят второе место (их поддержка отличается в пределах погрешности): "Слуга народа" (13,7%, 11,6% – среди всех опрошенных), "Батьківщина" (13,3% и 11,3%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,6% и 9,8%).

В парламент также проходят "Разумная политика" (7,6% и 6,4%), "Сила и честь" (7,4% и 6,3%) и партия "Наши" (5,5% и 4,6%).

Остальные политсилы не преодолевают проходной барьер в 5%. В частности, у "Украинской стратегии Гройсмана" – 4,7% (4% – среди всех опрошенных), у Радикальной партии – 4,6% (3,9%), у партии "УДАР Виталия Кличко" – 4,5% (3,8%).

"Эти партии, которые, по нашим исследованиям, проходят в Раду, концентрируют примерно 80% электората. Затем голоса, которые они получили, будут перераспределяться и прибавится одна пятая. Соответственно, если "Евросолидарность" набирает 19%, то в парламенте у них будет примерно 24% мест. А у "Слуги народа" будет не 14 или 15, а 18%", – указал Паниотто.

Исходя из результатов соцопроса, социолог ожидает трудности при формировании будущей коалиции в Раде.

"Понятно, что уже и близко не будет монобольшинства. Будут большие сложности в формировании коалиции. Но, судя по всему, пророссийские партии существенно потеряли", – подчеркнул Паниотто.