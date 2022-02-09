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Паниотто: Понятно, что уже и близко не будет монобольшинства в Верховной Раде Украины

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Учитывая результаты соцопроса КМИС, при формировании будущей коалиции в Раде будут большие сложности, отметил Паниотто
Учитывая результаты соцопроса КМИС, при формировании будущей коалиции в Раде будут большие сложности, отметил Паниотто
Фото: rada.gov.ua

Согласно данным последнего опроса, обнародованного в конце января Киевским международным институтом социологии (КМИС), в Верховную Раду Украины проходят семь партий, еще три сохраняют шанс на попадание в парламент.

Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 9 февраля, отметил директор КМИС Владимир Паниотто.

Так, по результатам соцопроса КМИС, проведенного 20–21 января методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI), "Евросолидарность" поддерживают 18,9% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором (16% – среди всех опрошенных).

Далее идут три партии, которые формально делят второе место (их поддержка отличается в пределах погрешности): "Слуга народа" (13,7%, 11,6% – среди всех опрошенных), "Батьківщина" (13,3% и 11,3%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,6% и 9,8%).

В парламент также проходят "Разумная политика" (7,6% и 6,4%), "Сила и честь" (7,4% и 6,3%) и партия "Наши" (5,5% и 4,6%).

Остальные политсилы не преодолевают проходной барьер в 5%. В частности, у "Украинской стратегии Гройсмана" – 4,7% (4% – среди всех опрошенных), у Радикальной партии – 4,6% (3,9%), у партии "УДАР Виталия Кличко" – 4,5% (3,8%).

"Эти партии, которые, по нашим исследованиям, проходят в Раду, концентрируют примерно 80% электората. Затем голоса, которые они получили, будут перераспределяться и прибавится одна пятая. Соответственно, если "Евросолидарность" набирает 19%, то в парламенте у них будет примерно 24% мест. А у "Слуги народа" будет не 14 или 15, а  18%", – указал Паниотто.

Исходя из результатов соцопроса, социолог ожидает трудности при формировании будущей коалиции в Раде.

"Понятно, что уже и близко не будет монобольшинства. Будут большие сложности в формировании коалиции. Но, судя по всему, пророссийские партии существенно потеряли", – подчеркнул Паниотто.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер. "Слуга народа" сформировала в Раде монобольшинство.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

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