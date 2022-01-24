Количество украинцев, которые не хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок, увеличилось – опрос

В то же время 30,3% опрошенных поддерживают идею, чтобы действующий глава государства принял участие в следующих президентских выборах.

6% респондентов затруднились с ответом, а 1,2% сказали, что до выборов президента еще далеко.

В ноябре и декабре 2021 года против того, чтобы Зеленский баллотировался на второй президентский срок, высказались 58,2% и 58,8 украинцев соответственно.

Инфографика: kiis.com.ua

Опрос проводился 20–21 января среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 1205 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.