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Совладелец Monobank Гороховский: На недавней встрече с Зеленским бизнес просил принять программу “маски-шоу стоп”

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Гороховский: Я так понимаю, что нет силовиков, которые кого-то не обидели из бизнесменов
Гороховский: Я так понимаю, что нет силовиков, которые кого-то не обидели из бизнесменов
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

На недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленким украинские бизнесмены просили, чтобы правоохранители не устраивали "маски-шоу". Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил украинский бизнесмен, совладелец Monobank Олег Гороховский.

"В основном на встрече говорили про то, что есть вопросы к тому, что правоохранительные органы часто-густо охотятся за бизнесменами... Говорят многие, что открыты уголовные дела против них. И президент понимает, что есть проблема. Коррупция – это вопрос. И проверки бизнесов – это вопрос. Бизнесы просят принять программу "маски-шоу стоп", чтобы нельзя было прибегать с обысками в работающие бизнесы", – сказал он.

Бизнесмен привел один из примеров.

"Был громкий кейс с Александром Косованом, одной из крупнейших IT-компаний MacPaw. К нему домой пришли и в офис с обысками, парализовали работу... У него земельный участок какой-то спорный, но пришли с обысками, остановили IT-компанию", – объяснил Гороховский.

Он считает, что "есть вещи, которые должны решаться по закону, несомненно, но проводить обыски как первое действие для того, чтобы обвиняемый почувствовал неотвратимость наказания и испугался, возможно, захотел этот вопрос "решить", – "это признаки несовершенной правовой системы и несовершенной работы правоохранительных органов".

"Так не делается. Чтобы произошел обыск в Европе, наверное, убить кого-то надо. А просто так прибегать вместо "здрасьте" домой или в офис и забирать все компьютеры – это не очень. И об этом бизнес говорил президенту. И жаловались на разные органы. Я так понимаю, что нет силовиков, которые кого-то не обидели из бизнесменов. Сейчас время такое, что желательно всем сфокусироваться на внешнем враге, а не делать врагов из предпринимателей, которые еще хоть как-то делают бизнес и держатся", – подчеркнул Гороховский.

Совладелец Monobank Гороховский: Когда в начале полномасштабного вторжения Зеленский объявил, что все вклады во всех банках гарантированы на 100%, это спасло финансовую систему Украины. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: коррупция, бизнес, предприниматели, Олег Гороховский, обыски, бизнесмен
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