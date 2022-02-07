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"Нормальные административные споры должны рассматривать суды". Экономист Кушнирук заявил, что "маски-шоу" и давление на бизнес неприемлемы

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Борис Кушнирук: Здесь нет предмета для деятельности правоохранителей
Борис Кушнирук: Здесь нет предмета для деятельности правоохранителей
Фото: Ruslan Anfilov / Facebook

В случае, если у налоговых органов есть вопросы к бизнесу, такие претензии нужно рассматривать в суде, и силовики не должны привлекаться к процессу, заявил в комментарии "5 каналу" экономист Борис Кушнирук.

"Если есть спор между субъектами хозяйствования и фискалами, то это нормальные административные споры, которые должны рассматриваться судами, и здесь нет предмета для деятельности правоохранителей. И то, что начинают маски-шоу с использованием правоохранительных органов с возбуждением уголовных дел – это само по себе является неприемлемимм", – отметил эксперт.

Контекст:

На металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что 4 января 2022 года Офис генерального прокурора совместно с Шевченковским районным судом Киева заблокировал средства на счетах компании

В компании назвали уголовное производство против одного из руководителей компании "примером политического давления на крупнейшего иностранного инвестора". Заместитель генерального директора по административным вопросам "АрселорМиттал Кривой Рог" Артем Филипьев сказал, что правоохранительные органы парализовали работу горно-металлургического предприятия, на котором работает более 20 тыс. человек.

17 ноября 2021 года СБУ и Офис генерального прокурора Украины сообщили о подозрении в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов финансовому директору "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщила пресс-служба ОГПУ. По данным правоохранителей, подозреваемый с мая 2017 года по апрель 2019-го вносил ложные сведения в декларации по рентной плате за пользование недрами Валявкинского и Новокриворожского месторождений железных руд.

1 февраля про обыски на предприятиях в Кривом Роге сообщили в группе "Метинвест". В компании сообщили заявил о давлении со стороны силовых структур. В компании утверждают, что правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса.

По данным СБУ, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, если оно привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах). По версии Бюро экономической безопасности, должностные лица компаний в период с 2018-го по 2020 год умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму около 18 млрд грн.

Теги: бизнес, правоохранители, суды, законодательство, уголовное производство, обыски, проверки, Борис Кушнирук
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