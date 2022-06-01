Средства Крюковского вагоноремонтного завода выводили на счета в РФ – прокуратура

По данным следствия, завод при содействии гражданина России – владельца четверти всех акций предприятия – систематически покупал у российских предприятий детали для строительства вагонов по завышенным ценам при наличии аналогов украинского производства более низкой стоимости.

"Правоохранители провели санкционированные обыски на территории завода, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие противоправные действия, совершенные гражданином РФ. По ходатайству прокуроров корпоративные права завода арестованы", – говорится в релизе.

Пресс-центр департамента стратегических расследований Нацполиции проинформировал, что арест наложен на часть корпоративных прав вагоностроительного завода, принадлежащих гражданину РФ. Стоимость арестованных акций составляет более 50 млн. грн.

По данным полиции, этот россиянин – владелец нескольких критической инфраструктуры, в том числе и в оборонной сфере, которые находятся в РФ, а также нескольких фирм, работающих в Украине.

Имени гражданина РФ не указывают в релизах, по данным YouControl, 25 акций Крюковского вагоноремонтного завода принадлежит жителю Москвы Станиславу Гамзалову, 75% акций владеет украинец Владимир Приходько.

Уголовное производство открыто по фактам завладения средствами предприятия и финансирования насильственного захвата государственной власти, изменения границ государственной границы Украины (ч. 5. ст. 191, ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины).