ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Средства Крюковского вагоноремонтного завода выводили на счета в РФ – прокуратура

Крюковский вагоноремонтный завод расположен в Кременчуге Полтавской области
Крюковский вагоноремонтный завод расположен в Кременчуге Полтавской области
Фото: gp.gov.ua

Средства Крюковского вагоноремонтного завода выводились в РФ. Об этом пресс-служба Офиса генпрокурора проинформировала 31 мая.

По данным следствия, завод при содействии гражданина России – владельца четверти всех акций предприятия – систематически покупал у российских предприятий детали для строительства вагонов по завышенным ценам при наличии аналогов украинского производства более низкой стоимости. 

"Правоохранители провели санкционированные обыски на территории завода, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие противоправные действия, совершенные гражданином РФ. По ходатайству прокуроров корпоративные права завода арестованы", – говорится в релизе. 

Пресс-центр департамента стратегических расследований Нацполиции проинформировал, что арест наложен на часть корпоративных прав вагоностроительного завода, принадлежащих гражданину РФ. Стоимость арестованных акций составляет более 50 млн. грн.

По данным полиции, этот россиянин – владелец нескольких критической инфраструктуры, в том числе и в оборонной сфере, которые находятся в РФ, а также нескольких фирм, работающих в Украине. 

https://www.facebook.com/DSI.police.ukraine/videos/2185411168283171/

Имени гражданина РФ не указывают в релизах, по данным YouControl, 25 акций Крюковского вагоноремонтного завода принадлежит жителю Москвы Станиславу Гамзалову, 75% акций владеет украинец Владимир Приходько. 

Уголовное производство открыто по фактам завладения средствами предприятия и финансирования насильственного захвата государственной власти, изменения границ государственной границы Украины (ч. 5. ст. 191, ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

Крюковский вагоностроительный завод – одно из крупнейших и старейших машиностроительных предприятий в Украине, специализирующееся на производстве транспортных средств, в первую очередь железнодорожного подвижного состава. Расположен в городе Кременчуг Полтавской области. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: прокуратура, Кременчуг, арест, Полтавская область, правоохранители, расследование, вагоны, уголовное производство, Нацполиция, инфраструктура
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны
  Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны
Виталина Ющенко показала школьные фото 17-летнего сына-выпускника и рассказала, где он учился
Виталина Ющенко показала школьные фото 17-летнего сына-выпускника и рассказала, где он учился
Тополя признался в любви жене, которая переехала в США
Тополя признался в любви жене, которая переехала в США
"Летний режим активирован". Лопес показала первые в этом году фото в бикини
"Летний режим активирован". Лопес показала первые в этом году фото в бикини
  Макаревич: Выполнять преступные приказы солдат не должен. Это все на совести этих людей. Это их решение
  Макаревич: Выполнять преступные приказы солдат не должен. Это все на совести этих людей. Это их решение
  "Моя профессия как минимум на год точно умерла". Джеджула признался, что просил друзей из США купить его детям одежду
  "Моя профессия как минимум на год точно умерла". Джеджула признался, что просил друзей из США купить его детям одежду
  Зеленская о девятилетнем сыне: Он знает, какие страны нам плохо помогают, какие хорошо. Он вообще военный эксперт
  Зеленская о девятилетнем сыне: Он знает, какие страны нам плохо помогают, какие – хорошо. Он вообще военный эксперт
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
  Макаревич о своем возвращении в РФ из Израиля: Я жду развития событий, на которые не могу повлиять
  Макаревич о своем возвращении в РФ из Израиля: Я жду развития событий, на которые не могу повлиять
Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР
Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР
Loboda вернули в Instagram на территории Украины
Loboda вернули в Instagram на территории Украины
"Оккупант дал огромный мах и здесь". Цимбалюк рассказал о будущем украинского кинематографа
"Оккупант дал огромный мах и здесь". Цимбалюк рассказал о будущем украинского кинематографа
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (106109)
2
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (65995)
3
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (46173)
4
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (45273)
5
Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя" (39023)
6
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (29450)
7
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (28487)
8
"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями (21329)
 
 
 
 