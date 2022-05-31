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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За неудачи при наступлении россияне могли арестовать командира своей самой боеспособной армии – журналист

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Об аресте генерала Цаплиенко узнал из "интересного аудиоперехвата"
Об аресте генерала Цаплиенко узнал из "интересного аудиоперехвата"
Фото: pixabay.com

Российские силовики арестовали командира армии оккупантов, которая наступала на Николаев. Об этом 31 мая сообщил в Telegram военный журналист, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко со ссылкой на аудиоперехват.

"Мне в руки попал интересный аудиоперехват разговоров одного из тех осетин, которые, вероятно, воюют на стороне оккупантов. Из него следует, что генерала Михаила Зусько, который командует наиболее боеспособной российской 58-й армией, арестовали. За неудачи при наступлении в районе Николаева", – написал он.

Журналист отмечает, что судя по записи, на решение об аресте генерала повлияло его происхождение – Зусько родился на Волыни в Украине.

Во фрагменте записи, которую опубликовал Цаплиенко, человек с кавказским акцентом называет Зусько "х...ятиной" и утверждает, что тот "сливал" украинским военным сведения о своем подразделении, в результате чего российских военных "разъ...бывали".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале полномасштабной войны против Украины, которая началась 24 февраля, российские оккупанты захватили большую часть Херсонской области и пытались войти в Николаев. Вооруженные силы Украины сдержали натиск противника и впоследствии отбросили его от областного центра.

Теги: Россия, Николаев, война, арест, военные, Вооруженные силы Украины, вторжение, Андрей Цаплиенко, журналисты, Волынь, наступление, война России против Украины, аудио, записи, российские оккупанты
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