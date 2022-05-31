За неудачи при наступлении россияне могли арестовать командира своей самой боеспособной армии – журналист

"Мне в руки попал интересный аудиоперехват разговоров одного из тех осетин, которые, вероятно, воюют на стороне оккупантов. Из него следует, что генерала Михаила Зусько, который командует наиболее боеспособной российской 58-й армией, арестовали. За неудачи при наступлении в районе Николаева", – написал он.
Журналист отмечает, что судя по записи, на решение об аресте генерала повлияло его происхождение – Зусько родился на Волыни в Украине.
Во фрагменте записи, которую опубликовал Цаплиенко, человек с кавказским акцентом называет Зусько "х...ятиной" и утверждает, что тот "сливал" украинским военным сведения о своем подразделении, в результате чего российских военных "разъ...бывали".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале полномасштабной войны против Украины, которая началась 24 февраля, российские оккупанты захватили большую часть Херсонской области и пытались войти в Николаев. Вооруженные силы Украины сдержали натиск противника и впоследствии отбросили его от областного центра.