"Выдернул чеку и говорит: "Ну, застрели меня". В перехвате СБУ оккупант рассказал, как солдаты РФ хотели убить генерала, заставлявшего их идти в атаку

По словам оккупанта, из более чем 600 человек его бригады осталась только треть Фото: Служба безпеки України / Facebook

Как уточнили в спецслужбе, инцидент произошел в Донецкой области, где контрактники из России едва не расстреляли приехавшего к ним генерала Валерия Солодчука и его охрану.

Российские солдаты отказались выполнять его приказ атаковать позиции Вооруженных сил Украины.

"У нас батарея практически вся в отказ ушла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы, нах…й, не поедете туда!" И все. Тут пацаненок: "Иди, говорит, вали!" …бать, он гранату, чеку выдернул, говорит: "Ну, давай, застрели, меня! Вместе подорвемся здесь". Все. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть ли не перестрелялись все нах…й. Он в свой бобик сел, уехал", – рассказал российский военный.

Он отметил, что из более чем 600 человек его бригады осталась только треть – остальные погибли либо ранены.

Жена оккупанта поддержала его желание как можно быстрее покинуть территорию Украины.

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