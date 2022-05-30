Оккупанты нанесли два ракетных удара по Одесской области, одна ракета попала в неработающий мост через Днестровский лиман

"Ночью и на рассвете по Одесской области враг снова нанес два ракетных удара. Отчаянно продолжая разрушать неработающий мост через Днестровский лиман, рашисты попали в тот же самый разбитый ранее путь", – отметил Братчук.
По его словам, ударной волной повреждено несколько частных домов. Пострадавших среди мирного населения нет.
Как уточнил Братчук, одна ракета оккупантов была сбита силами противовоздушной обороны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Впервые оккупанты атаковали мост через Днестровский лиман 26 апреля. По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, российские военные нанесли удар по региону тремя ракетами – одна попала в мост, вторая упала рядом с мостом, третья – в воду, пострадавших не было. Из-за повреждения мост был перекрыт. 27 апреля оккупанты нанесли повторный ракетный удар по мосту, 2 мая они снова его атаковали.
10 мая российские военные нанесли четвертый ракетный удар по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман в Одесской области. 16 мая оккупанты продолжили обстрел неработающего моста возле Затоки.
По мнению Марченко, РФ, нанося удары по мосту, пытается отрезать часть Одесской области.