Оккупанты нанесли два ракетных удара по Одесской области, одна ракета попала в неработающий мост через Днестровский лиман

"Ночью и на рассвете по Одесской области враг снова нанес два ракетных удара. Отчаянно продолжая разрушать неработающий мост через Днестровский лиман, рашисты попали в тот же самый разбитый ранее путь", – отметил Братчук.

По его словам, ударной волной повреждено несколько частных домов. Пострадавших среди мирного населения нет.

Как уточнил Братчук, одна ракета оккупантов была сбита силами противовоздушной обороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)