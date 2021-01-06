США поздравили ПЦУ с годовщиной получения томоса

В посольстве США в Украине заявили, что поддерживают возможность для всех украинцев исповедовать религию в соответствии со своими убеждениями.

За два года автокефалию Православной церкви Украины признали четыре поместные церкви Фото: Православна Церква України / Facebook

США поздравили Православную церковь Украины с годовщиной получения томоса об автокефалии. Поздравление ПЦУ 6 января в Facebook опубликовало посольство США в Украине.

"Поздравляем Православную церковь Украины со второй годовщиной получения томоса об автокефалии! Мы поддерживаем возможность для всех украинцев исповедовать религию в соответствии со своими убеждениями и без внешнего вмешательства", – говорится в сообщении.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

24 октября 2020 года Кипрская церковь стала четвертой поместной церковью после Вселенского и Александрийского патриархатов, а также Греческой церкви, признавшей автокефалию Православной церкви Украины.