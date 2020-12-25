ПЦУ чувствует постоянное противодействие со стороны российской церкви и Кремля – Епифаний

Россия как страна-агрессор пытается помешать церковному объединению в Украине, заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Россия противодействует Православной церкви Украины (ПЦУ), заявил 24 декабря в Facebook предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

"Идет борьба еще на одном фронте – духовном. (...) Чувствуем постоянное противодействие не только со стороны Русской православной церкви в Украине и в целом российской церкви, но и со стороны Кремля, в частности на международном уровне, где направляются усилия для того, чтобы нашу церковь не признавали другие поместные православные церкви", – написал митрополит.

По его словам, "страна-агрессор стремится помешать церковному объединению внутри Украины, а также не прекращает гонений" на ПЦУ на оккупированных территориях Украины.

Епифаний также выразил сожаление, что "святыни украинского народа, такие как Почаевская и Киево-Печерская лавры, находятся под контролем тех, кто имеет свой руководящий центр в стране-агрессоре".

"Однако от государства зависит, передать их Православной церкви Украины или не передать. Мы не хотим вражды и противостояния, только справедливости и мира, но рано или поздно мирным путем этот вопрос должен решиться. И мы как церковь делаем необходимые шаги для того, чтобы это не ушло в забвение", – объяснил предстоятель ПЦУ.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

24 октября 2020 года Кипрская церковь стала четвертой поместной церковью после Вселенского и Александрийского патриархатов, а также Греческой церкви, признавшей автокефалию Православной церкви Украины.

Русская православная церковь относится к ПЦУ отрицательно.