Митрополит Епифаний допустил легализацию медицинской марихуаны в Украине

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний опасается, что разрешение медицинской марихуаны может привести к процветанию наркомании в стране.

Епифаний (на фото) рассказал, что обсуждал легализацию марихуаны с Зеленским и Шмыгалем Фото: mytropolyt_epifaniy / Instagram

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний заявил в интервью "Радіо Свобода", что легализация марихуаны в Украине возможна только в случае употребления ее в медицинских целях.

"Если это будет использоваться исключительно в полезных, в медицинских целях и не будет злоупотребления как наркотика. Потому встречаясь даже с премьер-министром [Денисом Шмыгалем] и с президентом Украины [Владимиром Зеленским], мы говорили, что если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям, чтобы под видом разрешения медицинского это в будущем не дало возможности для того, чтобы наркомания процветала в Украинском государстве", – сказал митрополит Епифаний.

Верховная Рада прошлого созыва попыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса в Украине, но не успела. Законопроект №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей, зарегистрировали 20 мая 2019 года. Документ был включен в повестку дня Верховной Рады 6 июня, но депутаты не приступили к его рассмотрению.

Зеленский в прошлом году говорил, что легализация марихуаны пока "не в приоритете", а глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в этом году выступил против легализации.

Вместе с тем, вопрос легализации медицинского каннабиса был одним из пяти вопросов в опросе Зеленского, по предварительным подсчетам, легализацию поддержали 64,9% украинцев.

10 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде уже готовят законопроект о легализации.