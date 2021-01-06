ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Митрополит ПЦУ Александр о томосе: Древняя Киевская церковь – Церковь-мать для всей русской церкви – наконец, конституировалась

Томос об автокефалии Православной церкви Украины позволил преодолеть раскол, который продолжительное время "терзал" украинскую церковь, заявил митрополит ПЦУ Александр (Драбинко).

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Драбинко: Пятой колонной в Украине стал проповедующий "русский мир" Московский патриархат
Драбинко: Пятой колонной в Украине стал проповедующий "русский мир" Московский патриархат
Фото: Олександр Драбинко / Facebook

Томос об автокефалии Православной церкви Украины восстановил историческую справедливость в отношении украинской церкви, заявил в интервью "Обозревателю" митрополит ПЦУ Александр (Драбинко).

"Во-первых, благодаря принятому историческому решению о подписании томоса вселенским патриархом Варфоломеем была восстановлена историческая справедливость. Древняя Киевская церковь – Церковь-мать для всей русской церкви – наконец, конституировалась. Во-вторых, благодаря этому решению раскол, который терзал церковь десятилетиями, был преодолен, исцелен. И это, наверное, самое важное, что исходит из дарования автокефалии украинской церкви, что зафиксировано в томосе", – подчеркнул митрополит.

Он отметил, что церковный раскол в Украине был искусственно создан Московской патриархией и спецслужбами.

"Причин возникновения раскола было две. Одна – это непонимание тогдашними церковными функционерами, и в Украине в том числе, неизбежности исторического процесса распада Советского Союза и крушения того тоталитарного фундамента КГБ, на котором стоял этот колосс и одной из опор которого была созданная [советским диктатором Иосифом] Сталиным "красная" церковь. Другая причина, но она уже вторичная – раскол был искусственно создан Московской патриархией и спецслужбами, чтобы, руководствуясь принципом "разделяй и властвуй", получить политическое влияние в Украине, а церковной власти в Москве – иметь преимущество перед властью политической. Мол, вы страну не уберегли, а мы церковными "узами-скрепами" это единство держим. Как видим, ни в первом, ни во втором случае никаких церковно-канонических аргументов нет. Как мы знаем, именно религиозный фактор сыграл свою роль и в полной мере сказался на попытке аннексии большей части территории Украины. Пятой колонной стал проповедующий "русский мир" Московский патриархат", – резюмировал Драбинко.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

24 октября 2020 года Кипрская церковь стала четвертой поместной церковью после Вселенского и Александрийского патриархатов, а также Греческой церкви, признавшей автокефалию Православной церкви Украины.

Теги: Украина, церковь, Варфоломей, спецслужбы, Александр Драбинко, Московский патриархат, автокефалия, томос, Православная церковь Украины, ПЦУ, русский мир
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Апофеоз смехоямы". Лоза жестко раскритиковал Петросяна, читающего с листа
  "Апофеоз смехоямы". Лоза жестко раскритиковал Петросяна, читающего с листа
В 2021 году в национальном "Вертеп-фесте" примут участие команды из других стран. Где и когда состоится фестиваль
В 2021 году в национальном "Вертеп-фесте" примут участие команды из других стран. Где и когда состоится фестиваль
Певица СолоХа: Мне сообщили о смерти мамы за 15 минут до выхода на сцену
Певица СолоХа: Мне сообщили о смерти мамы за 15 минут до выхода на сцену G
Эмма Стоун ждет первенца – СМИ
Эмма Стоун ждет первенца – СМИ
"Ты кость в моем позвоночнике". Бейонсе показала архивное фото своей мамы
"Ты кость в моем позвоночнике". Бейонсе показала архивное фото своей мамы
"Ты единственный человек, по которому так сильно плакала". Замужняя Санина призналась в любви другому мужчине
"Ты единственный человек, по которому так сильно плакала". Замужняя Санина призналась в любви другому мужчине
"Это мой выход из зоны комфорта". Бальница Шоптенко решила освоить новое танцевальное направление
"Это мой выход из зоны комфорта". Бальница Шоптенко решила освоить новое танцевальное направление
Тарзан в душе оголил грудь и пах
Тарзан в душе оголил грудь и пах
Свиридова показала 17-летнего сына
Свиридова показала 17-летнего сына
"Чтобы не усугубить взаимоотношения, мы решили перестать сотрудничать". СолоХа откровенно рассказала о разрыве с Бебешко
"Чтобы не усугубить взаимоотношения, мы решили перестать сотрудничать". СолоХа откровенно рассказала о разрыве с Бебешко G
"Напоминание, что настоящая любовь существует". Зета-Джонс обнародовала романтичное фото поцелуя с Дугласом
"Напоминание, что настоящая любовь существует". Зета-Джонс обнародовала романтичное фото поцелуя с Дугласом
Dr Dre госпитализирован в Лос-Анджелесе
Dr Dre госпитализирован в Лос-Анджелесе
"Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы". Орбакайте показала танец дочери и мужа
Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах – СМИ
Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах – СМИ
"Самая прекрасная женщина в мире". 51-летняя Лопес прогулялась по пляжу в купальнике
"Самая прекрасная женщина в мире". 51-летняя Лопес прогулялась по пляжу в купальнике
Церемонию вручения премии "Грэмми" перенесли
Церемонию вручения премии "Грэмми" перенесли
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
Ходорковский показал свою жену
Ходорковский показал свою жену
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS