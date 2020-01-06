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США поздравили Православную церковь Украины с первой годовщиной томоса

Соединенные Штаты поддерживают право украинцев свободно и без внешнего вмешательства исповедовать религию, заявили в посольстве США в Украине.

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5 января 2019 года томос об автокефалии ПЦУ был подписан
5 января 2019 года томос об автокефалии ПЦУ был подписан
Фото: ЕРА

США поздравили Православную церковь Украины с первой годовщиной получения томоса об автокефалии, сообщила 6 января в Twitter пресс-служба посольства Соединенных Штатов в Украине.

"Поздравляем Православную церковь Украины с первой годовщиной получения томоса об автокефалии, предоставленного вселенским патриархом Варфоломеем. Мы еще раз подчеркиваем нашу крепкую поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства", – сказано в заявлении.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

Украинская православная церковь Московского патриархата не поддержала создание новой церкви.

Теги: США, Украина, религия, церковь, Варфоломей, украинцы, автокефалия, томос, Православная церковь Украины
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